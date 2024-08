Zelensky visita Sumy, al confine con il Kursk: “Altro insediamento russo in mani ucraine”

Roma, 22 agosto 2024 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita Sumy, al confine con il Kursk, regione russa occupata dall’esercito di Kiev. Intanto l'Ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina ha messo in guardia contro "un aumento del rischio di attacchi notturni e diurni da parte di droni e missili russi in tutto il Paese, in concomitanza con la Giornata dell'Indipendenza dell'Ucraina del 24 agosto".

La visita di Zelensky a Sumy

Le notizie in diretta