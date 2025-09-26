Zelensky pronto al passo indietro: "In caso di pace non mi ricandido"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è pronto a lasciare, ma non prima di aver messo in sicurezza il suo Paese. Il numero uno di Kiev ha annunciato che non si ricandiderà una volta finita la guerra. Quando questo accadrà, però, è ancora tutto da vedere. Il presidente Usa, Donald Trump, continua a fare pressione sul Cremlino, ricordando la situazione economica delicata della Russia e la sua delusione nei confronti dell’omologo Vladimir Putin. Ma la guerra sul campo prosegue e ieri è arrivata la notizia che un altro italiano, David Di Gleria, risulta disperso in Ucraina. Secondo il padre, l’uomo, 49 anni, originario di Udine, non era un mercenario, ma combatteva "per i suoi ideali".

L’ANNUNCIO DI ZELENSKY

"Sono pronto a dimettermi. Il mio obiettivo è finire la guerra, non continuare a correre per la presidenza". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato durante un’intervista al The Axios Show. Il leader di Kiev ha aggiunto di comprendere che la popolazione potrebbe volere "un leader con un nuovo mandato", aprendo alla possibilità di elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco permanente. Zelensky, però, ha inviato anche un messaggio a Mosca. "Il Cremlino metta fine alla guerra", ha detto, lanciando subito dopo un avvertimento: "È bene che sappiano dove sono i rifugi antiaerei. Ne avranno bisogno. Se non fermeranno la guerra, ne avranno bisogno in ogni caso. Devono sapere che noi, in Ucraina, risponderemo ogni giorno. Se ci attaccano, noi risponderemo".

Il presidente ha inoltre assicurato di aver ottenuto dal presidente Trump l’autorizzazione a colpire obiettivi militari sul territorio russo e di essere in trattativa con la Casa Bianca per l’acquisto di un nuovo sistema d’arma "che costringerebbe Putin alla pace". A margine della sua visita a New York, dove ha partecipato all’Assemblea generale dell’Onu, Zelensky ha incontrato il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Un colloquio "molto buono", secondo il numero uno del Patto Atlantico, che ha ribadito il sostegno incrollabile al Paese invaso.

SCAMBIO DI MESSAGGI

Ieri, a margine dell’incontro con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, il presidente Trump è tornato a manifestare la sua frustrazione per l’andamento della guerra in Ucraina. "Sono molto deluso da Putin – ha detto ai giornalisti presenti nello Studio ovale –. La Russia sta combattendo duramente, ma non ha guadagnato quasi alcun territorio. Penso che sia il momento per la Russia di fermarsi". Un cambio di atteggiamento che, secondo fonti della Casa Bianca, farebbe parte di una strategia per fare pressione sul presidente russo e costringerlo a negoziare la fine del conflitto. Mosca, come sempre, non si scompone. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato: "In effetti, da Washington vediamo una retorica diversa. Per ora partiamo dal presupposto che il presidente Trump mantenga la volontà politica di proseguire gli sforzi per risolvere pacificamente la situazione in Ucraina". La guerra, intanto, continua. L’Ucraina ieri ha abbattuto un jet Su-34 a Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa, la cui situazione continua a destare preoccupazione tra gli osservatori internazionali.