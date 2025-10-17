Zelensky oggi alla Casa Bianca, il nodo dei Tomahawk e la posizione di Trump

14:32

Zelensky incontra il produttore americano di missili Patriot e Tomahawk

Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i rappresentanti del produttore americano dei sistemi missilistici Tomahawk e Patriot, richiesti da Kiev per difendersi dall'invasione russa. "Abbiamo discusso della capacità produttiva dell'azienda Raytheon, delle possibili strade di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina, oltre che della prospettiva di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky su Telegram. In un messaggio separato, Zelensky ha sottolineato di aver incontrato anche i rappresentanti di Lockheed Martin, altra azienda di difesa americana. Prima dell'incontro con Trump, Zelensky ha anche avuto colloqui con il segretario del dipartimento dell'Energia Chris Wright e diverse aziende americane del settore energetico.