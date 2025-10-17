Zelensky oggi alla Casa Bianca, il nodo dei Tomahawk e la posizione di Trump

Roma, 17 ottobre 2025 – Attesa per l’incontro di stasera alla Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo Usa Donald Trump. Al centro della discussione tra i due leader ci sarà anche la possibile fornitura di missili Tomahawk a Kiev. Con un tempismo perfetto, nella serata di ieri è arrivata la telefonata del presidente russo Vladimir Putin, un evidente tentativo di disinnescare sul nascere tale eventualità, che secondo diversi analisti potrebbe creare danni all'industria bellica di Mosca, anche se non costituirebbe un “punto di svolta” decisivo a favore di Kiev.
E che le parole di Putin non siano cadute nel vuoto, lo dimostrano le dichiarazioni fatte dal tycoon dopo la conversazione telefonica con il capo del Cremlino. Dopo giorni di apertura all’ipotesi di consegnare i Tomahawk a Kiev, ieri sera Trump si è affrettato a spiegare che gli Stati Uniti non possono "esaurire" la propria riserva di questo tipo di missili a lungo raggio. Poi il tycoon ha reso noto un incontro con Putin “nelle prossime due settimane”, probabilmente a Budapest, in Ungheria.
Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i rappresentanti del produttore americano dei sistemi missilistici Tomahawk e Patriot, richiesti da Kiev per difendersi dall'invasione russa. "Abbiamo discusso della capacità produttiva dell'azienda Raytheon, delle possibili strade di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell'Ucraina, oltre che della prospettiva di una produzione congiunta ucraino-americana", ha dichiarato Zelensky su Telegram. In un messaggio separato, Zelensky ha sottolineato di aver incontrato anche i rappresentanti di Lockheed Martin, altra azienda di difesa americana. Prima dell'incontro con Trump, Zelensky ha anche avuto colloqui con il segretario del dipartimento dell'Energia Chris Wright e diverse aziende americane del settore energetico.
"Fondamentalmente per noi è sempre stata la questione di lavorare per la pace, insistendo su un punto molto importante, che non possono e non dovrebbero esserci negoziati o discussioni di pace senza l'Ucraina, e nella misura in cui tutto ciò riguarda la sicurezza europea, anche l'Europa dovrebbe essere al tavolo. Quindi, se l'incontro di Budapest conduce in modo positivo verso questi obiettivi e potrebbe farlo, allora è da accogliere con favore". Lo ha dichiarato un alto funzionario europeo in merito al summit Trump-Putin a Budapest. "Penso sia molto positivo che il presidente Zelensky possa dire la sua oggi nel suo incontro con il presidente Trump", ha aggiunto.
Zelensky ha auspicato che "lo slancio per frenare il terrorismo e la guerra che ha dato i suoi frutti in Medio Oriente contribuisca a porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina". "Vladimir Putin - ha scritto il leader ucraino sui social - non è certamente più coraggioso di Hamas o di qualsiasi altro terrorista. Il linguaggio della forza e della giustizia funzionerà sicuramente anche con la Russia. Vediamo già che Mosca si affretta a riprendere il dialogo non appena parliamo di Tomahawk".
Dopo la telefonata di ieri sera con Putin, il presidente Usa ha corretto il tiro rispetto ai Tomahawk, dichiarando che gli Stati Uniti non possono "esaurire" la propria riserva di questo tipo di missili a lungo raggio. "Anche noi ne abbiamo bisogno, quindi non so cosa possiamo fare". Infine il tycoon ha fatto sapere di avere in programma un inncontro Putin "nelle prossime due settimane". L'incontro potrebbe svolgersi a Budapest, in Ungheria.
