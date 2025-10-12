Zelensky chiede a Donald i missili a lungo raggio: "Ora puoi fermare anche la guerra russa"

"Se si è riusciti a fermare la guerra a Gaza, allora si può fermare anche quella della Russia". Eccolo, l’amo lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto) sulla scia del cessate il fuoco in Medioriente. Il leader di Kiev è tornato a parlare con Donald Trump e gli ha recapitato un messaggio che è a metà tra una richiesta di aiuto e una sfida. E non sembra essere andata male. Nel corso della telefonata, ha riportato Axios, Trump e Zelensky hanno parlato della consegna dei missili a lungo raggio Tomahawk e del rafforzamento della difesa aerea ucraina con l’utilizzo degli F16 statunitensi.

Il colloquio tra Zelensky e Trump è durato circa 30 minuti ed è servito a comprendere come, anche per il presidente Usa, il cosiddetto effetto Alaska sembra essere finito. Certo, per Trump muoversi nei confronti di Putin non è semplice. Lo schema non può essere quello usato per Gaza, dove il tycoon ha concordato il piano di pace con il suo alleato più stretto, Israele, inviando poi al loro nemico comune. "Sono grato per la disponibilità a sostenerci", ha anticipato Zelensky. Guido Crosetto guarda oltre: "Se Putin domani interrompesse la guerra si troverebbe in situazione economico-sociale che non riuscirebbe a governare", spiega il titolare della Difesa. Secondo cui, "per assurdo toccherà a noi guidare la possibilità della Russia di riconvertirsi in un economia di pace. Se non lo facciamo e lasciamo l’animale nell’angolo, alla fine il momento di attaccare l’Ue" arriverà.