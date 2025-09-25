Zelensky all’Onu: "Non restate in silenzio. Mosca espande lo scontro"

Difronte al "collasso del diritto internazionale" e alla "debolezza delle istituzioni" "non ci sono garanzie di sicurezza, se non amici e armi". Completo nero d’ordinanza, la nuova ‘divisa’ gradita a Donald Trump, Volodymyr Zelensky dal palco della seconda giornata dell’Assemblea generale dell’Onu lancia il suo avvertimento al mondo con l’invito a "non restare in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra".

"Dobbiamo usare tutte le nostre forze per costringere l’aggressore a fermarsi. E solo allora – sottolinea il presidente ucraino – avremo una reale possibilità che questa corsa agli armamenti non si concluda in una catastrofe per tutti noi. Se servono armi per farlo, se serve pressione sulla Russia, allora bisogna farlo, e bisogna farlo ora. Altrimenti, Putin continuerà a portare avanti la guerra, sempre più in profondità".

Il messaggio è chiaro: la guerra non riguarda più solo l’Ucraina, la Russia è diventata un nemico comune e l’Europa in primis deve attivarsi se vuole garantire la propria sicurezza. "L’Ucraina è solo la prima, i droni russi stanno già sorvolando l’Europa e le operazioni russe si stanno già diffondendo in altri paesi. Putin vuole continuare questa guerra espandendola. Nessuno – sottolinea Zelensky – può sentirsi al sicuro in questo momento".

"Dipende da voi – incalza il leader ucraino –. Che contribuiate alla pace o continuiate a commerciare con la Russia e ad aiutarla a finanziare questa guerra, dipende da voi se i prigionieri di guerra saranno liberati, se i bambini rapiti torneranno a casa, se gli ostaggi saranno liberati". Parole che suonano come un monito davanti alla titubanza europea a intraprendere azioni decise, anche sul fronte commerciale, contro la Russia. Dopo mesi di attriti e delusioni la strategia di Zelensky è, ora, perfettamente allineata a quella di Trump. E il presidente ucraino spinge perché si faccia squadra con lui anche se questo, per l’Europa – non in grado sul fronte economico di sostenere la stessa politica aggressiva degli Usa – potrebbe voler dire colpire l’India e la Cina, due grandi importatori di petrolio russo, con dazi al cento per cento.

L’assicurazione del sostegno di Washington all’Ucraina "sino alla fine della guerra" e la possibilità per il paese di "riconquistare i suoi territori" ritornando ai "confini originali di quando la guerra è iniziata", paventata da Trump, sono stati per Zelensky – che ieri in un’intervista a Fox News si è detto "un po’ sorpreso" – un’iniezione di fiducia. La svolta che attendeva per investire il presidente degli Stati Uniti del ruolo di mediatore di una pace ragionevole. Ma dalle parole ora bisogna passare ai fatti. E per Zelensky, intenzionato a cavalcare l’onda di questo nuovo ‘mood’ di Trump, non c’è tempo da perdere. "Il presidente Trump ha capito che abbiamo bisogno di maggiore pressione sulla Russia. La pressione dell’Europa non è sufficiente in questo momento. Serve una pressione diretta su Putin, sulla rete energetica, sul sistema finanziario e bancario della Federazione Russa" ha detto Zelensky a Fox News.

Un invito all’azione oneroso ma "fermare questa guerra ora e, con essa, la corsa agli armamenti globale, – dice leader ucraino dal Palazzo di vetro – è più economico che costruire asili sotterranei o enormi bunker per infrastrutture critiche in futuro. Più economico che cercare di proteggere ogni porto e ogni nave dai terroristi con droni navali. Più economico che chiedersi chi sarà il primo a creare un semplice drone con una testata nucleare".