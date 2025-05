Zaporizhzhia, “i russi vogliono riavviare la centrale nucleare”. Aiea avverte: “Impossibile, mancano le condizioni di sicurezza”

Roma, 30 maggio 2025 - Riavviare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ora sarebbe impossibile per la mancanza delle condizioni di sicurezza, ha sottolineato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) in risposta alle crescenti voci di lavori alla centrale, occupata dal marzo del 2022 dai militari russi, per farla ripartire e collegarla direttamente al sistema elettrico della Russia.

Fredrik Dahl, portavoce dell'agenzia Onu, ha confermato a Ukrinform che l'Aiea sta valutando le varie segnalazioni relative alla costruzione da parte di Mosca di una linea di trasmissione di energia verso la centrale nucleare di Zapadnaya, nel nord della Russia, ma non è chiaro se verranno riavviati i reattori spenti ancora durante o dopo il conflitto.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il New York Times due giorni fa aveva segnalato immagini che satellitari suggerivano l'attività russa per un riavvio della struttura, la più grande centrale nucleare d'Europa. Anche Greenpeace ha denunciato di recente che i russi stanno costruendo più di 50 miglia di linee elettriche e tralicci nei territori occupati delle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk, per creare una linea che seguirà la costa settentrionale del Mar d'Azov, fino a collegare direttamente la centrale nucleare ucraina occupata al sistema elettrico russo.

Ma anche l'Aiea ha scarse informazioni in merito, visto che solo ieri un funzionario interpellato dalla Reuters, ma rimasto anonimo, affermava che non vi erano segnali che la Russi stesse preparandosi a riavviare i reattori di Zaporizhzhia.

Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha in programma di recarsi personalmente sia Kiev che a Mosca la prossima settimana per aprire un dialogo regolare con entrambe le parti sulla sicurezza nucleare durante la guerra e dopo la guerra. Per Grossi la situazione presso la centrale occupata rimane "estremamente instabile". Oggi la struttura funziona con una sola linea elettrica, mentre prima dell'invasione n'erano dieci, ha scritto Rbc-Ucraina citando Grossi. Una situazione al limite del disastro: l'intero impianto di sei reattori dipende da un'unica linea operativa da 750 kV, che fornisce elettricità ai sistemi di sicurezza nucleare e di raffreddamento del combustibile. Grossi ha sottolineato il potenziale rischio: "Sebbene l'impianto non produca elettricità da circa tre anni, i noccioli del reattore e il combustibile esaurito necessitano ancora di un raffreddamento costante. Ciò richiede un'alimentazione elettrica ininterrotta alle pompe. Ecco perché una situazione di alimentazione così vulnerabile è motivo di grande preoccupazione".