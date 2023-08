Allarme a Zaporizhzhia: perdita di vapore dal reattore della centrale nucleare. Cosa sta succedendo

Roma, 10 agosto 2023 – Dopo una interruzione della linea elettrica principale, avvenuta la scorsa notte, si è verificato un problema ai tubi del terzo generatore di vapore dell’unità quatto della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, finita in mano ai russi. Questo potrebbe essere stato innescato da un ennesimo blackout alla rete elettrica della centrale (che non essendo in produzione ha bisogno di “importare” energia elettrica dalla rete per garantire il raffreddamento degli impianti nucleari, anche se questi sono spenti).

L'amministrazione filorussa della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ha annunciato stamani che il reattore numero 4 dell'impianto controllato da Mosca “è stato spostato da un arresto ’a caldo’ a uno ‘a freddo’ a causa di una perdita di vapore”: lo riporta Interfax.

“Il personale dell'impianto ha rilevato una perdita nei tubi del terzo generatore di vapore durante il funzionamento della quarta unità della centrale nucleare di Zaporizhzhia", si legge in una nota. “È stato deciso di arrestare il reattore a freddo per garantire un funzionamento regolare durante la stagione autunnale e invernale e l'operatività delle apparecchiature. Si sta valutando la possibilità di arrestare “a caldo” (cioè passare dallo stato attuale “a freddo” a quello “a caldo”. NDR) la sesta unità del reattore per fornire vapore alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”. Per ora non si segnala alcun aumento di radioattività. L’agenzia per l’energia nucleare di Vienna è stata comunque avvertita.

Nella notte tra il 9 e il del 10 agosto, la centrale nucleare di Zaporozhzhia, ha perso energia dalla principale linea elettrica esterna con una tensione di 750 kV. L’annuncio è venuto dall’operatore ucraino – che oggi on gestisce la centrale occupata – Energoatom. “A causa dell’interruzione - ha fatto sapere Energoatom - ZNPP ha dovuto passare all'unica linea di backup disponibile di 330 kV, la cui disconnessione minaccia di perdere l'alimentazione esterna andando in blackout. Nel caso di questo scenario, la principale minaccia alla sicurezza nucleare e radioattiva è la presenza della 4a unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia in uno stato di "spegnimento a caldo", che gli invasori utilizzano in violazione dei termini della licenza per l'operazione delle centrali nucleari del regolatore ucraino (Gosatomregulirovanie)"” ha sottolineato l'azienda statale.

Secondo Taras Tkach, direttore esecutivo ad interim di SE NNEGC Energoatom, “se l'alimentazione esterna viene completamente persa, le principali pompe di circolazione della stazione si spegneranno e l'unità di potenza passerà alla modalità di ‘circolazione naturale’”: "In questo caso, è urgente ‘raffreddarlo’ in assenza di pompe di raffreddamento. Un tale regime è difficile per un reattore, la sua durata è limitata dal progetto e può portare al guasto dell'apparecchiatura principale dell'unità di potenza, aggiunge la società”.

“Sottolineiamo che l'ulteriore occupazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte della Russia – conclude Energoatom – , la gestione dell'impianto da parte di una leadership russa illegittima e impreparata, che non si assume alcuna responsabilità per la sicurezza nucleare e radioattiva dell'impianto, avvicina costantemente la centrale nucleare ZNPP al disastro”.