Zapad 2025, la Flotta sul Baltico si esercita contro i droni navali. Volo di 4 ore dei super bombardieri russi sul Mare di Barnes

Ai test russi e bielorussi di combattimento assistono osservatori di 23 Paesi, anche 3 Nato: Usa, Turchia e Ungheria

Roma, 15 settembre 2025 - Proseguono le esercitazioni congiunte Zapad 2025 di Russia e Bielorussia. Oggi la Flotta sul Baltico si è esercitata a rispondere a un attacco di droni navali, fa sapere il Ministero della Difesa russo.

L'addestramento si è svolto presso la base navale di Baltiysk con in azione oltre 10 navi e motovedette e più di 500 marinai della Flotta del Baltico. I marinai si sono esercitati nella rilevazione, nel tracciamento e nella distruzione di bersagli di superficie con l'uso di mitragliatrici pesanti Kord e armi leggere.

Mosca ha reso noto anche il volo di 4 ore dei bombardieri a lungo raggio Tu-22m3 sul Mare di Barents, sempre nell'ambito delle esercitazioni. "Gli equipaggi dei bombardieri strategici supersonici a lungo raggio Tu-22m3 delle forze aerospaziali russe hanno svolto missioni di addestramento e combattimento sulle acque neutrali del Mare di Barents nell'ambito delle esercitazioni strategiche congiunte Zapad 2025. Il volo è durato circa quattro ore", ha riportato la Tass citando il dicastero russo. I voli "vengono effettuati nel rigoroso rispetto delle norme internazionali per l'uso dello spazio aereo", hanno assicurato le autorità russe.

Alle esercitazioni Zapad sono presenti osservatori da 23 Paesi, compresi tre membri Nato: Stati Uniti, Turchia e Ungheria, fa sapere il ministero della Difesa bielorusso.  

