Zapad 2025, la Flotta sul Baltico si esercita contro i droni navali. Volo di 4 ore dei super bombardieri russi sul Mare di Barnes

Roma, 15 settembre 2025 - Proseguono le esercitazioni congiunte Zapad 2025 di Russia e Bielorussia. Oggi la Flotta sul Baltico si è esercitata a rispondere a un attacco di droni navali, fa sapere il Ministero della Difesa russo.

Esercitazioni contro i droni navali della Flotta sul Baltico russa durante Zapad 2025

L'addestramento si è svolto presso la base navale di Baltiysk con in azione oltre 10 navi e motovedette e più di 500 marinai della Flotta del Baltico. I marinai si sono esercitati nella rilevazione, nel tracciamento e nella distruzione di bersagli di superficie con l'uso di mitragliatrici pesanti Kord e armi leggere.

You were told Russia was low on men, aircraft , tanks, and just about everything else. Meanwhile- Russia and Belarus have launched their large-scale strategic drills "Zapad (West) 2025" Held across training grounds in Belarus, Russia, and the Baltic and Barents Seas pic.twitter.com/xjsko8K4JU — Chay Bowes (@BowesChay) September 12, 2025

Mosca ha reso noto anche il volo di 4 ore dei bombardieri a lungo raggio Tu-22m3 sul Mare di Barents, sempre nell'ambito delle esercitazioni. "Gli equipaggi dei bombardieri strategici supersonici a lungo raggio Tu-22m3 delle forze aerospaziali russe hanno svolto missioni di addestramento e combattimento sulle acque neutrali del Mare di Barents nell'ambito delle esercitazioni strategiche congiunte Zapad 2025. Il volo è durato circa quattro ore", ha riportato la Tass citando il dicastero russo. I voli "vengono effettuati nel rigoroso rispetto delle norme internazionali per l'uso dello spazio aereo", hanno assicurato le autorità russe.

Bombardiere a lungo raggio Tu-22m3 russo in volo sul Mare di Barents

Alle esercitazioni Zapad sono presenti osservatori da 23 Paesi, compresi tre membri Nato: Stati Uniti, Turchia e Ungheria, fa sapere il ministero della Difesa bielorusso.