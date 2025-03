Trump attacca gli Houthi nello Yemen, sale la tensione con Iran e Russia. Cosa sta succedendo

09:33

Iran, Guardiani della rivoluzione: risponderemo

I Guardiani della Rivoluzione hanno ammonito che risponderanno a ogni attacco, dopo le minacce arrivate ieri da Donald Trump. Nell'annunciare i raid aerei contro gli Houthi in Yemen, il presidente americano aveva avvertito di dure conseguenze in caso Teheran continui a sostenere le milizie e metta in pericolo gli Usa e i traffici marittimi. "L'Iran non cerca la guerra, ma se qualcuno lo minaccia, dara' risposte appropriate, risolute e definitive" a qualsiasi attacco, ha detto il generale Hossein Salami, comandante dei Guardiani della Rivoluzione, alla televisione di Stato.