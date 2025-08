Chi è Yair Netanyahu, il figlio di Bibi che grida al golpe e nega la fame a Gaza: “I bimbi emaciati? Foto ritoccate”

Tel Aviv, 5 agosto 2025 – Nello scontro tra Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato maggiore Eyal Zamir, interviene a gamba tesa il figlio del premier israeliano. Yair Netanyahu, 34 anni, di ‘professione' podcaster e attivista politico di estrema destra, ha accusato Zamir di volersi mettere alla guida di un colpo di Stato.

Ieri Netanyahu ha annunciato di volere procedere all’occupazione totale di Gaza, ma i vertici dell'esercito sono in disaccordo. ll generale Zamir sostiene che l’operazione sarebbe troppo costosa, rischiosa e inutile, e metterebbe in pericolo la vita degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. Nelle forze armate israeliane tira piuttosto aria di smobilitazione. Secondo il quotidiano Ynet le Idf (Israele Defence Forces) hanno annunciato la la cancellazione dello stato d'emergenza bellica in vigore dal 7 ottobre, che prevedeva l'estensione obbligatoria del servizio di riserva per i soldati di leva regolare di altri quattro mesi" con una conseguente riduzione delle file dell’esercito. "Se Zamir non è d'accordo (con l’occupazione ndr), si dimetta", ha detto senza mezzi termini Netanyahu dimostrando di essere disposto a sacrificare il capo delle forze armate, in nome del nuovo piano militare. Le Idf detengono attualmente il controllo su circa il 75% della Striscia di Gaza, ma secondo il nuovo piano, l'esercito dovrebbe occupare anche il territorio rimanente, portando l'intera enclave sotto il controllo israeliano.

E’ in questo contesto che interviene Yair Netanyahu. Yair in particolare commenta su X un post del giornalista Yossi Yehoshua che aveva scritto: “Se il primo ministro Netanyahu vuole davvero prendere una decisione così drammatica e pubblicamente controversa - la conquista di Gaza - deve presentarsi al Paese, chiarire i costi previsti in termini di vite degli ostaggi e dei soldati che cadranno e dichiarare che si assume la piena responsabilità, nonostante l'opposizione delle Idf”. La risposta di Netanyahu jr: “Se la persona che vi ha dettato il tweet è chi tutti pensiamo che sia, questa è una ribellione e un tentativo di colpo di stato militare più adatto a una repubblica delle banane dell'America Centrale degli anni '70, ed è completamente criminale”.

Ma chi è Yair Netanyahu? Secondogenito e rampollo del premier, si definisce ‘attivista politico’. Potremmo chiamarlo influencer visto il largo seguito sui social. Ribattezzato dai detrattori ‘Yair il matto’, dagli ammiratori viene invece considerato l’astro nascente della politica israeliana. Le idee e i toni sono da suprematista. Solo ieri, per fare un esempio recentissimo, Yair ha definito l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad al Thani e sua madre Moza bint Nasser "gli Hitler e i Goebbels dei giorni nostri”. Sempre ieri il figlio di Bibi ha rilanciato una sua intervista alla presentatrice tv australiana Erin Molan dove paragona i palestinesi di Gaza ai nazisti, sostenendo di fatto che i primi siano peggiori dei secondi.

"Nessun palestinese ha salvato un ostaggio israeliano, ci furono nazisti che salvarono ebrei”

“Non c’è una singola persona nella Striscia ad aver salvato un ostaggio israeliano mentre ci furono nazisti che salvarono ebrei”. In una seconda parte dell’intervista Yair nega la fame a Gaza, sostenendo che le foto diffuse con bambini emaciati sono ritoccate ad hoc. “Se allarghi l’immagine accanto al bambino sofferente si vede il fratello perfettamente in salute”, dice mostrando uno scatto. E a proposito di una seconda immagine: “La madre che tiene in braccio il figlio pelle e ossa è obesa”. Strampalate spiegazioni negazioniste in grado comunque di fare il pieno di like.

Una delle foto mostrate da Yair Netanyahu durante l'intervista a Erin Molan Show

(L’articolo continua sotto il post)

Nel 2018 Bibi Junior fu bannato da Facebook (24 ore) per un post contro i musulmani. "Non ci sarà mai pace con quei mostri sotto forma di uomini che si definiscono 'palestinesi' dal 1964”, scriveva. Ammiratore dei politici di destra d’Europa e del mondo, è ricambiato. L’AfD, Alternativa per la Germania, il partito nazionalista tedesco anti immigrati, citò sue frasi nella campagna elettorale nel 2020.

Sposato con Sara, un master in studi governativi dopo la laurea in scienze internazionali, Yair Netanyahu usa i social media per difendere la politica del padre. Secondo il quotidiano di opposizione Haaretz ha l’abitudine di "diffamare” chiunque si opponga al padre. In un editoriale viene bollato come "principe ereditario" e "playboy viziato".

Mentre pontifica su Israele, Yair vive in Floirda, negli Stati Uniti. “Non c'è Paese che Yair Netanyahu disprezzi più di Israele, e non è un caso che non voglia più viverci – è l’affondo di Chaim Levinson su Haaretz – Per lui, lo Stato è marcio fino al midollo, anche se, naturalmente, questo non ha nulla a che fare con l'uomo che lo ha guidato per più di 15 anni”.