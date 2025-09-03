Xi Jinping (in abito grigio alla Mao) e la sfida militare da 5 miliardi del Crink: “Pace o guerra? Nessun bullo può intimidirci”

ROMA – ”Pace o guerra? Dialogo o scontro? Cooperazione che premia tutte le parti o rivalità a somma zero?”. Nel suo abito grigio con l’iconica tunica dal colletto stretto – lo Zhongshang, reso celebre da Mao Zedong – il presidente cinese Xi Jinping da piazza Tienanmen ha lanciato il suo guanto di sfida all’Occidente mettendo sul tavolo, di fronte a una sfilata di armamenti all’avanguardia, “le scelte cruciali che l’umanità oggi è chiamata a compiere” e sottolineando come “solo trattandosi reciprocamente come pari, vivendo in armonia e sostenendosi a vicenda, tutti i Paesi e le nazioni possono mantenere la sicurezza comune, eliminare le cause profonde della guerra e impedire il ripetersi di tragedie storiche”.

La parata della vittoria in piazza Tienanmen

Xi con Putin e Kim Jong-un

Alla destra e alla sinistra di Xi, in occasione dell’imponente parata militare da 5,05 miliardi di dollari – organizzata a Pechino per celebrare l’80esimo anniversario della “vittoria nella Guerra di Resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra antifascista” che nel ’45 ha segnato la fine del secondo conflitto mondiale –, il presidente della Russia Vladimir Putin e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un.

Il quartetto del Crink, l’Asse del sovvertimento

La presenza, tra i 26 leader schierati alla parata, del presidente dell’Iran Masoud Pezashkian completa un quartetto che vede il Crink, il cosiddetto ‘Asse del sovvertimento’ (Axis of Upheaval), riunito per gettare le basi di un nuovo ordine mondiale sull’onda dello tsunami di dazi e dell’incertezza innescati dalla politica di Donald Trump. Un asse dalle fragili basi ma con solidi obiettivi comuni al quale – dopo il vertice Sco di Tianjin, dove Xi, sostenuto da Putin, ha proposto al Sud globale un nuovo sistema di governance mondiale “più equo e giusto” contro l’“egemonismo” dell’Occidente – potrebbe aggiungersi anche l’India.

I leader alla parata della vittoria a Pechino

L’Ue: alleanza autocratica

Per l’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas si tratta di “un’alleanza autocratica in cerca di una strada rapida verso un nuovo ordine mondiale”, di “una sfida diretta al sistema internazionale basato sulle regole”.

La parata della vittoria senza gli Usa

Istituita il 3 settembre di 10 anni fa la ‘Parata della Vittoria’ riscrive la storia escludendo di fatto gli Stati Uniti dalla narrazione. “Il presidente Xi è un mio amico – ha commentato Trump dallo Studio Ovale – ma ho pensato che gli Stati Uniti avrebbero dovuto essere menzionati perché abbiamo aiutato moltissimo la Cina”. Parole che erano state precedute da un messaggio su Truth in cui lo stesso presidente Usa aveva auspicato una menzione da parte di Xi “dell’enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile”. A chiusura del messaggio la richiesta di Trump di porgere i “più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti”. Accuse rispedite al mittente da Putin: “Trump ha un buon senso dell’umorismo e nessuno in Cina ha parlato del presidente degli Stati Uniti alle sue spalle”.

"La Cina è inarrestabile”

Ma, sebbene non nominati direttamente, gli Usa a Pechino sono stati l’‘elefante nella stanza’. “L’ascesa della Cina è inarrestabile. Nessuno bullo potrà intimidirci” ha detto Xi nel suo discorso. “Non dimenticheremo mai i governi stranieri e gli amici internazionali che hanno sostenuto e aiutato il popolo cinese nella resistenza all’aggressione”, ha poi aggiunto indorando la pillola durante il ricevimento nella Grande sala del popolo. Ma anche qui senza fare nomi.