Xi riceve Blinken a Pechino: “Questa visita serva a migliorare i rapporti tra Cina e Stati Uniti”

Pechino, 19 giugno 2023 – È durato poco più di 30 minuti il colloquio a Pechino, nella Grande Sala del Popolo di piazza Tiananmen, tra il leader cinese Xi Jinping e Antony Blinken, primo segretario di Stato Usa a recarsi in Cina dal 2018.

I media ufficiali cinesi hanno diffuso alcune immagini dell'incontro, iniziato con una stretta di mano tra i due in un momento difficile nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato Usa citato dalla Cnn, il faccia a faccia iniziato alle 16.34 ora locale si è concluso alle 17.09.

Il tavolo del colloquio a Pechino

Sul tavolo del vertice, temi fondamentali come l’economia, la guerra in Ucraina e il nodo Taiwan. Proprio su quest’ultimo punto, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha spiegato a Blinken che “la Cina non farà alcun compromesso”.

“Le due parti hanno avuto discussioni sincere e approfondite”, le parole del presidente cinese Xi Jinping all'inizio dell'incontro con il segretario di stato Usa. Blinken si è avvicinato a Xi con la mano tesa e il presidente cinese si è alzato in piedi per salutarlo. Le due delegazioni si sono parlate sedute a un lungo tavolo ornato di fiori di loto rosa, con Xi a capotavola e Blinken alla sua destra.

Il presidente Xi ha detto di augurarsi che “la visita di Blinken possa dare un contributo positivo alla stabilizzazione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. La Cina rispetta gli interessi degli Stati Uniti e non cerca di sfidare o sostituire Washington. Allo stesso modo, gli Stati Uniti devono rispettare la Cina e non devono danneggiare i legittimi diritti e interessi della Cina. Nessuna delle due parti dovrebbe cercare di plasmare l'altra o privarla del suo legittimo diritto allo sviluppo", ha aggiunto il leader cinese.

Al termine dell’incontro, il segretario di Stato americano Blinken ha spiegato che “Stati Uniti e Cina hanno l’obbligo di gestire le relazioni in modo responsabile. I due Paesi sono sulla stessa linea su vari interessi transnazionali condivisi”. Sulla questione di Taiwan, Blinken ha ribadito la politica di lunga data degli Stati Uniti su "un'unica Cina": "Quella politica non è cambiata. Non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan", ha detto spiegando che gli Stati Uniti non vogliono un cambiamento dello status quo. Blinken, però, ha aggiunto di aver discusso con il presidente Xi delle preoccupazioni degli Stati Uniti per le "azioni provocatorie" della Cina nello Stretto di Taiwan. Sul fronte della guerra in Ucraina, “la Cina ha promesso di non fornire armi a Mosca”, ha concluso il segretario di Stato Usa.