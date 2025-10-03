William e l’irrituale intervista: ecco cosa farò quando sarò re

Roma, 3 ottobre 2025 – Progetta già riforme per il suo futuro da sovrano il 43enne principe William. “Nulla di troppo radicale”, modifiche graduali “necessarie” a stare al passo con i tempi, spiega l’erede al trono di re Carlo III in un’intervista a The Reluctant Traveler, programma in onda su Apple TV+ condotto dall'attore canadese Eugene Levy.

Nell’intervista William dice di essere pronto ad “abbracciare” qualche “cambiamento per il bene”. Parole rare fra i reali di casa Windsor prima d'indossare la corona, e che la defunta regina Elisabetta II non avrebbe gradito durante il suo lungo regno dal proprio primogenito Carlo. Ma proprio per questo l’intervista, ripresa con enfasi dai media britannici, sembra quasi presagire un passaggio di consegne anticipato, anche se non imminente, da parte del genitore malato.

“Non ne ho paura, anzi l'idea di poter essere in grado di portare dei cambiamenti mi esalta. Penso – ha proseguito William – che, se non si sta attenti, la storia possa diventare un peso soffocante, troppo restrittivo”. Per questo, pur riconoscendo il valore vitale “della tradizione” per un'istituzione come quella monarchica, il primogenito di re Carlo III ha rimarcato di ritenere “importante vivere nel presente, qui e ora”.

L’ipotizzata riforma in agenda e la possibile, futura discontinuità rispetto all'eredità del padre e della nonna s'accompagna peraltro agli elogi nei confronti di entrambi e in particolare del padre, di cui William ricorda la diagnosi di cancro e la battaglia affrontata con coraggio sia dal padre che dalla propria consorte Catherine. Nessun riferimento diretto invece sui rapporti con il fratello minore, Harry, dopo lo strappo culminato nel trasferimento con Meghan in America.

Nell’intervista il principe di Galles ha richiamato il fratello proprio in relazione ai possibili cambiamenti futuri, sostenendo di voler evitare ai propri figli e alla dinastia tutta la sovraesposizione mediatica patita “da Harry e da me” nell'infanzia e nell'adolescenza a causa della crisi matrimoniale fra Carlo e Diana e delle regole allora in vigore a corte. Auspicio d'una maggiore privacy che risuona mentre Harry prosegue la sua battaglia giudiziaria contro le intercettazioni illegali imputate per anni ai tabloid della stampa popolare britannica: battaglia sfociata nei pesanti risarcimenti già imposti al Sun di Murdoch o al Mirror, ma ancora in corso contro l'editore del Daily Mail, a colpi di udienze preliminari nelle quali gli avvocati del duca di Sussex hanno presentato giusto questa settimana elementi a sostegno dell'accusa ai reporter dei giornale d'aver spiato a suo tempo anche lo stesso William, fin dalla sua festa dei 21 anni. E persino il telefono della giovane Kate.