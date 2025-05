Washington, due dipendenti dell’ambasciata israeliana uccisi davanti al Museo ebraico. Trump: “Terrorismo antisemitico”. Preso l’attentatore

Washington, 22 maggio 2025 – Due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco all'esterno di un museo ebraico nel centro di Washington. Le vittime sono due dipendenti dell’ambasciata israeliana, una giovane coppia che stava per fidanzarsi.

"La sparatoria mortale avvenuta all'esterno dell'evento che si è svolto al Museo ebraico di Washington – in cui sono rimasti feriti anche i dipendenti dell'ambasciata israeliana – è un atto depravato di terrorismo antisemita", ha dichiarato in un comunicato l'inviato di Israele alle Nazioni Unite Danny Danon. Colpire i diplomatici e la comunità ebraica "significa oltrepassare una linea rossa", ha aggiunto.

Pamela Smith, capo del dipartimento di polizia metropolitana, ha dichiarato che un sospettato è ora in custodia per la sparatoria avvenuta vicino al Capital Jewish Museum in cui sono morte due persone. "L'indagine preliminare indica che entrambe le vittime stavano uscendo da un evento al Capitol Jewish Museum, situato nell'isolato 500 di Third Street Northwest, quando è avvenuta la sparatoria", ha detto Smith. "Riteniamo che la sparatoria sia stata commessa da un singolo sospettato, ora in stato di fermo. Prima della sparatoria, il sospettato è stato visto camminare avanti e indietro all'esterno del museo".

Smith ha spiegato che il sospettato, identificato come Elias Rodriguez, "si è avvicinato a un gruppo di quattro persone, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco colpendo entrambe le vittime". Dopo la sparatoria, il sospettato è entrato nel museo ed è stato trattenuto dal personale di sicurezza. Durante la custodia, il sospettato ha gridato "Liberate la Palestina!", ha affermato Smith. Il sospettato, identificato come Elias Rodriguez, ha 30 anni ed è di Chicago, Illinois. Rodriguez non era precedentemente noto alla polizia. La polizia ritiene che sia stato l'unico a sparare e che non vi sia alcuna altra minaccia attiva al momento.

Rodriguez avrebbe “finto di essere un testimone" e ha atteso l'arrivo della polizia per oltre 10 minuti prima di affermare di averlo fatto "per Gaza", ha detto alla Cnn la testimone oculare Sara Marinuzzi. Marinuzzi, 28 anni, ha detto che gli spari sono risuonati poco dopo la fine dell'evento che si era svolto all'interno del museo. "Ci sono stati altri spari e poi un tizio è corso al centro, e le guardie di sicurezza gli hanno offerto dell'acqua, cercando di confortarlo. Aveva un comportamento piuttosto irregolare. Hanno pensato che avesse assistito alla sparatoria", ha detto ancora Marinuzzi.

L'uomo ha chiesto alla sicurezza di chiamare la polizia. Quando la polizia è arrivata circa 10 minuti dopo, l'uomo si è assunto la responsabilità del crimine, dicendo: "L'ho fatto io, l'ho fatto per Gaza. Liberate la Palestina!".

Il presidente Usa Donald Trump ha definito "chiaramente basati sull'antisemitismo" le uccisioni di due dipendente dell'Ambasciata israeliana a Washington. "Questi orribili omicidi a Washington D.C., chiaramente basati sull`antisemitismo, devono cessare ORA!", ha scritto Trump sul suo social network Truth. "L’odio e il radicalismo – ha proseguito – non hanno posto negli Stati Uniti. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. È così triste che possano accadere cose simili! Dio vi benedica tutti!"

"Sono devastato dalle scene a Washington. Si tratta di un atto spregevole di odio, di antisemitismo, che ha causato la morte di due giovani dipendenti dell'ambasciata israeliana". Lo scrive su X il presidente israeliano Isaac Herzog. "Invio il mio pieno sostegno all'Ambasciatore e a tutto il personale dell'ambasciata. Siamo con la comunità ebraica di DC e in tutti gli Stati Uniti. L'America e Israele saranno uniti nella difesa del nostro popolo e dei nostri valori condivisi. Il terrore e l'odio non ci spezzeranno", aggiunge