Wagner in rivolta contro la Russia: “Ci bombardano. Rispondiamo”. Cosa sta succedendo

Mentre la controffensiva ucraina non sembra dare i frutti sperati (anche gli Usa si sono lamentati degli scarsi esiti militari) sul fronte opposto Mosca sta incontrando diverse difficoltà interne.

Le maschere di Putin, Prigozhin, Lukaschenko e Kadyrov

ll capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin ha infatti lanciato un appello a “fermare” il comando militare russo, affermando di avere 25.000 uomini e invitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro.

“Il gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno responsabilità militari per il Paese devono essere fermati", ha detto Prigozhin in un audio, chiedendo di non opporre “resistenza” alle sue truppe e affermando che il ministro della Difesa Shoigu sarà “fermato”. “Siamo in 25.000 e determineremo perché nel Paese regna il caos (...) “, ha aggiunto, appellandosi a “chiunque voglia unirsi a noi” per “porre fine al disordine”.

Il leader del gruppo Wagner ha accusato la leadership militare di Mosca di aver ordinato attacchi sui suoi campi uccidendo un numero "enorme" di uomini. "Eravamo pronti a fare concessioni al ministero della Difesa, a consegnare le nostre armi", ha dichiarato Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio rilasciato dai suoi portavoce.

"Oggi, vedendo che non siamo stati annientati, hanno condotto attacchi missilistici contro i nostri campi". Prigozhin ha quindi annunciato che intende "fermare" i vertici militari di Mosca ed ha invitato i russi a non resistere alle sue forze.

Immediata la smentita del ministero della Difesa russo: "Tutti i messaggi e i video diffusi sui social network per conto di Yevgeni Prigozhin sul presunto attacco del Ministero della Difesa russo ai campi di Wagner non corrispondono alla realtà e sono una provocazione informativa". Le Forze armate russe "continuano a svolgere missioni di combattimento sulla linea di contatto con le Forze armate ucraine nell'area dell'operazione militare speciale".

"La fragile dittatura di Putin è caduta: hanno cominciato a rosicchiarsi a vicenda per potere e denaro". Cosi' il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ha commentato l'escalation tra il capo della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgheni Prigozin, e il ministro della Difesa, Serghei Shoigu. "Ora spetta alle nostre brigate d'assalto liberare l'Ucraina e quei territori che vogliono far parte del nostro potente, invincibile e glorioso Paese", ha aggiunto Budanov.