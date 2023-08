Wagner, il cimitero dei mercenari raso al suolo dai bulldozer. Cosa sta succedendo dopo la morte di Prigozhin

Roma, 26 agosto 2023 - Le immagini del cimitero dei Wagner raso al suolo con i bulldozer stanno animando le discussioni sui social. Le foto e i video su internet mostrano la sezione del cimitero di Nikolayevka, oblast di Samara, in Russia, riservata ai combattenti del Gruppo fondato da Yevgeny Prigozhin, completamente spianata, con croci divelte e ammucchiate in parte come spazzatura, insieme alle corone e i cuscini di fiori.

Croci ammassate nel cimitero dei Wagner

In un video sul sito dell'opposizione bielorussa Nexta, e riproposto da media e social, un uomo con la barba e la maglietta nera con il teschio, logo della milizia privata, mentre si aggira disperato per il cimitero, imprecando e chiedendo dove siano finite le tombe. "Che state facendo? È blasfemo. La gente sta morendo per la Russia e voi spianate le loro tombe? Non avete timore di Dio". L'uomo inoltre fa notare che le date di morte sulle croci ammonticchiate sono tutte del 2023. Sempre Nexta ha mostrato anche croci di soldati Wagner ammassate nel cimitero di Yekaterinburg, in Siberia, in un'area acquistata dalla società.

Un cimitero dei Waghen

Secondo Ukrainska Pravda che riporta molte voci che si rincorrono sul web, la zona sarà ricoperta di cemento e le tombe saranno segnate da piramidi di marmo nero, simili ai "denti di drago" delle barriere anticarro.