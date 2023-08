Wagner ai paesi Africani: “Se avete bisogno di difendervi contattateci”

“Se avete bisogno di stabilità e sicurezza, contattaci”: è l'appello lanciato oggi su Telegram ai Paesi africani dal Gruppo Wagner, che pubblica una cartina dell'Africa con le bandiere di tutte le nazioni del continente.

Stretta di mano tra Prigozhin, capo della Wagner, e un delegato della Repubblica centrafricana

Una mossa dei mercenari della Wagner che non contribuisce certo ad allentare le forti tensioni scoppiate negli ultimi giorni in Africa, a partire dal Niger passando per la Libia. Un continente che assume sempre maggior importanza per la presenza di risorse naturali e per la questione migratoria.

“La metà dei Paesi africani ha rifiutato il patrocinio francese”, scrive inoltre l'esercito di mercenari fondato da Yevgeny Prigozhin.

Le attività della Wagner in Africa non sono certo inusuali. Anzi. Il gruppo di mercenari che molto ha fatto parlare di sè nell’ambito della guerra fra Russia e Ucraina (fino a rendersi addirittura protagonista di un tentato golpe contro Mosca).

La Wagner in Africa ha infatti nel corso degli ultimi anni combattuto e portato avanti gli interessi geopolitico-militari della Russia di Putin.

Anche in Niger, dove un mese fa è stato rovesciato il governo democraticamente eletto di Mohaned Bazoum, le forze militari attualmente al controllo del potere hanno utilizzato l’addestramento fornito da alcuni paramilitari della Wagner.