Vulcano Shiveluch, l’eruzione e la super nube. Cosa sta succedendo in Kamchatka

Roma, 11 aprile 2023 - Eruzione con esplosioni per il vulcano Shiveluch: una nuvola di cenere si è estata nell'area della penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente della Russia. Il vulcano è esploso questa mattina, ponendo in potenziale rischio i voli che transitano sulla penisola. Il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (Kvert), che monitora le eruzioni nella regione, ha emesso un codice aereo rosso dopo l'eruzione, riferendo che la nube di cenere si era spostata per centinaia di chilometri a nord e sud-ovest di Shiveluch. “L'eruzione effusiva del vulcano continua - afferma l'avviso del Kvert -. Esplosioni di cenere fino a 15 km di altezza potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. L'attività in corso potrebbe influenzare gli aerei internazionali e a bassa quota”.

Il vulcano Shiveluch in una foto di repertorio

Un video dell'eruzione pubblicato su Telegram dal capo dell'amministrazione locale di Ust-Kamchatsky, Oleg Bondarenko, mostra un muro di densa cenere grigia che si gonfiava da un'estremità all'altra dell'orizzonte. In un post separato, Bondarenko ha affermato che ai abitanti locali è stato “consigliato di rimanere a casa, di non lasciare le proprie abitazioni inutilmente”.

Il vulcano di Shiveluch ha dai 60.000 ai 70.000 anni ed è uno dei più grandi vulcani della Kamchatka. La penisola di Kamchatka è scarsamente popolata, si stima che nel raggio di 100 chilometri dal vulcano vivano meno di 12 mila persone. Il governatore della Kamchatka Vladimir Solodov ha dichiarato in un video pubblicato su Telegram che le scuole rimarranno chiuse fino a nuovo ordine e che saranno inviati medici a “visitare ogni casa e appartamento”.