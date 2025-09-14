Clamoroso alla Vuelta, manifestazione Pro Pal blocca i corridori. Ultima tappa annullata

Madrid, 14 settembre 2025 – La Vuelta si ferma nell'ultima tappa per le manifestazioni Pro Pal. Centinaia di persone hanno invaso la strada di Madrid dove è previsto il passaggio del gruppo di ciclisti, e i corridori si sono fermati e sono scesi dalle bici a 56 chilometri dall'arrivo.

I manifestanti Pro Palestina fermano l'ultima tappa della Vuelta

Come era prevedibile fin dai primi istanti delle manifestazioni pro Palestina a Madrid, l'organizzazione della Vuelta di Spagna ha annullato l'ultima tappa del giro iberico. La decisione è stata presa intorno a metà gara quando i manifestanti hanno invaso il percorso sulla Gran Via di Madrid, passerella finale dopo la partenza da Alalpardo, travolgendo le transenne del circuito.

Secondo quanto riporta El Pais, gli 1.500 agenti schierati dalla polizia non sono riusciti a impedire che i manifestanti fermassero i corridori. E' stato il Comitato Organizzatore della competizione a decidere l'annullamento dell'ultima tappa della corsa ciclistica più importante della Spagna. Non sono mancati anche scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Jonas Vingegaard vince così l'edizione 2025 ma è costretto a saltare la cerimonia di premiazione.

Momenti di forte tensione con i manifestanti che non si sono limitati a bloccare la gara. Nei pressi del museo del Prado a Madrid, dove è ancora in corso la protesta pro-Palestina in occasione del passaggio de La Vuelta. Presente un folto cordone di poliziotti in tenuta anti-sommossa. Diversi i momenti di contatto tra alcuni manifestanti e gli agenti. Fumogeni e cariche da parte della polizia. Tra i cori scanditi dalle centinaia di partecipanti alla protesta contro il “genocidio” a Gaza. anche quello di “Questa Vuelta la vince la Palestina”.

l caos della tappa finale ha coronato tre settimane di proteste alla Vuelta contro l'offensiva nella Striscia di Gaza che hanno preso di mira il team Israel-Premier Tech del magnate israelo-canadese Sylvan Adams.

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso il suo "sostegno e la sua ammirazione per i partecipanti alle proteste contro il genocidio in Palestina" e si è detto contrario alla presenza del team Israel-Pro Tech alla Vuelta.