Voto di sfiducia su Von der Leyen, lei attacca i sovranisti: “Sono burattini di Putin”

Roma, 7 luglio2025 - Nei giorni più torridi della trattativa con gli Stati Uniti sui dazi, l’Unione europea sceglie la strada della divisione. Giovedì Ursula von der Leyen affronterà la mozione di sfiducia del Parlamento europeo sul contratto con Pfizer per i vaccini anti Covid e sulle presunte ingerenze di Bruxelles nel voto romeno e tedesco. La Commissaria non perderà il posto, ma in base ai numeri potrebbe uscire dal voto indebolita. “Non dovremmo farci illusioni sulle minacce che la nostra democrazia affronta. Siamo entrati in un’era di lotta tra democrazia e illiberalismo – denuncia la presidente della Commissione –. Vediamo la minaccia allarmante dei partiti estremisti che vogliono polarizzare le società con la disinformazione. Non c’è prova che abbiano delle risposte, ma c’è ampia prova che molti sono sostenuti dai nostri nemici e dai loro burattinai in Russia o altrove. Questi sono movimenti alimentati da cospirazioni, dai no-vax agli apologeti di Vladimir Putin. E basta guardare alcuni firmatari di questa mozione per capire”.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (Epa via Ansa)

Nel suo discorso alla plenaria di Strasburgo in risposta alla mozione presentata dall’europarlamentare di Ecr Gheorghe Piperea, von der Leyen sceglie toni combattivi contro la destra sovranista. Nemico comodo ancorché frastagliato. Fratelli d’Italia (che sta in Ecr) non voterà la sfiducia, ma il quadro dei critici e degli scontenti è molto più largo. E l’insoddisfazione cresce clamorosamente anche nel gruppo dei Socialisti&Democratici, la famiglia europea del Pd azionista di minoranza della Commissione. “Non votiamo con le destre. Mettere in discussione la Commissione europea oggi, tra conflitti e aggressioni esterne come i dazi, sarebbe una follia”, dice l’europarlamentare dem Antonella Corrado.

In realtà, dopo una riunione a porte chiuse, i dubbiosi sarebbero in crescita: “Il sostegno non è garantito”, fa filtrare l’area più agguerrita di S&D che si aspetta dalla Commissaria “segnali sulla tenuta della piattaforma europeista”, pre condizione originaria dell’accordo con i popolari per consentire a von der Leyen un secondo mandato. Riassume Sandro Gozi, liberale di Renew Europe: “Ursula von der Leyen oggi accusa i firmatari della mozione di essere amici di Putin. Ma per mesi ha strizzato l’occhio a quei partiti. Se ora scopre chi sono davvero i conservatori dell’Ecr, benvenuta nella realtà. Peccato che sia tardi. È stata lei, insieme a Weber, ad aprire le porte a Meloni e ai suoi alleati. Noi, fin dall’inizio, abbiamo detto no”. Secondo Gozi, al contrario dei romeni e dei polacchi di Ecr, Fratelli d’Italia voterà contro la sfiducia “per puro calcolo politico”, ma “Von der Leyen non può più restare in equilibrio”. “Strizzare l’occhio di continuo alla destra, che lavora per smantellare l’Europa, è un errore evidente a tutti”, aggiunge l’ex segretario dem Nicola Zingaretti promettendo lealtà. Anche Forza Italia voterà contro la mozione.

L’opposizione si sovrastima, ma intanto si carica. “Manderemo in pensione von der Leyen”, promettono i tedeschi di Afd. “Lo scandalo Pfizer, la totale mancanza di trasparenza nei negoziati sui vaccini e l’abuso sistematico dell’articolo 122 del Trattato per aggirare il Parlamento europeo e finanziare piani di riarmo, sono la dimostrazione plastica di un potere che non risponde più agli interessi dei popoli”, aggiunge la leghista Susanna Ceccardi lasciando intuire la linea del partito. “Milioni di cittadini che credono nell’Unione Europea, nella democrazia e nella giustizia sociale ci chiedono oggi di mandare a casa von der Leyen e noi con coerenza li rappresenteremo”, dicono gli europarlamentari 5 Stelle “pur non condividendo i valori dei firmatari”. Anche i Verdi dovrebbero votare contro. Incerta Avs.

Ai popolari il compito di incollare i cocci, soprattutto coi socialisti. Il leader del Ppe Manfred Weber sfida i presentatori della mozione con una domanda a tema: la Commissione “difende i posti di lavoro degli europei, Maros Sefcovic e Ursula von der Leyen li stanno difendendo”, cosa fanno invece “Alice Wedel, Viktor Orban e Matteo Savini” con i loro “amici Maga?”.