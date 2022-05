Ucraina in Europa, Von der Leyen: "Parere Commissione a giugno"

Roma, 9 maggio 2022 - Nella giornata dedicata al futuro dell'Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen spinge l'Ucraina dentro l'Ue. In un messaggio su Twitter, Von der Leyen ha reso pubblici la notizia di un nuova videochiamata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e aggiornamenti sulla candidatura dell'Ucraina a paese membro dell'Ue. "Nella giornata dell'Europa abbiamo parlato del supporto dell'Ue al percorso europeo dell'Ucraina - ha scritto su Twitter il leader della Commissione Ue -. Non vediamo l'ora di ricevere le risposte al questionario per la candidatura a membro dell'Ue. La Commissione punta a dare il suo parere a giugno".

L'Ucraina ha completato la seconda parte del questionario per ottenere lo status di candidato Ue. Zelensky, secondo quarto riportato dall'Unian, ha ringraziato la Von der Leyen "per i chiari segnali di sostegno" all'Ucraina in questo importante percorso.

Von der Leyen: "Cambiare i trattati per riformare Ue"

Con la Conferenza sul futuro dell'Europa i cittadini europei "ci hanno detto che vogliono costruire un futuro migliore rispettando le promesse più durature del passato. Promesse di pace e prosperità, equità e progresso. Di un'Europa sociale e sostenibile" ha detto Von der Leyen nel corso della sessione finale della Conferenza sul futuro (Cofoe) dell'Europa a Strasburgo.

I cittadini, con le loro 49 proposte, hanno detto all'Ue dove vogliono che "questa Europa vada" e "ora sta a noi prendere la via più diretta. Utilizzando tutti i limiti di ciò che possiamo fare all'interno dei Trattati e, sì, modificando i Trattati dove è necessario. Sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l'Ue per farla funzionare meglio" ha sottolineato la leader.

"Ho sempre sostenuto che il voto all'unanimità in alcune aree chiave" della politica europea "semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente. Annuncerò le prime nostre nuove proposte nel discorso sullo Stato dell'Unione che terrò a settembre".

Poi la citazione di un discorso di David Sassoli: "'La democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare a migliorare la vita delle persone'. Queste sono le parole di David Sassoli, un grande europeo che un anno fa è stato qui per lanciare questa Conferenza. Manca moltissimo a tutti e oggi c'è un posto speciale per lui nel mio cuore".