Von der Leyen: "Siamo in lotta per la pace. Difenderemo i confini"

Stretta tra i socialisti e progressisti della maggioranza, che si presentano nell’aula con la maglia rosso sangue per Gaza e che la criticano per l’atteggiamento tiepido contro Israele, e i popolari, che l’accusano di aver ceduto sui dazi a Donald Trump, Ursula von der Leyen si mostra nel suo discorso sullo State of Union pronta alla sfida fin dal primo avviso. Che è (e non poteva che essere) sull’emergenza bellica anti-Putin e sull’assedio russo all’Europa: "L’Europa è in lotta – scandisce - Una lotta per un continente unito e in pace. Per un’Europa libera e indipendente". Un monito che si accompagna all’annuncio della praziale sospensione dei rapporti commerciali con Israele.

IL MURO DI DRONI A ESTA tenere banco con immediatezza è lo sconfinamento dei droni russi in Polonia. E la presidente della Commissione è netta sull’esigenza del riarmo europeo. E così in vista del Consiglio europeo informale di Copenaghen von der Leyen incalza: "L’Europa difenderà ogni centimetro del suo territorio. L’Ue anticiperà 6 miliardi di euro dal prestito G7 e stipulerà un’alleanza sui droni con l’Ucraina". Droni che Kiev probabilmente potrà costruire in alcuni dei Paesi membri, arrivando a una scala industriale. I nuovi prestiti a Kiev saranno possibili attraverso un ampliamento dell’uso degli asset russi, spiega la numero uno di Bruxelles. Perché, insiste, "l’economia di guerra di Putin non si fermerà, anche se la guerra dovesse finire. E non c’è dubbio: il fianco orientale dell’Europa garantisce la sicurezza di tutta l’Europa. Dal Mar Baltico al Mar Nero. Dobbiamo investire nella sorveglianza spaziale in tempo reale, affinché nessun movimento di forze passi inosservato. Dobbiamo ascoltare l’appello dei nostri amici baltici e costruire un muro di droni. È il fondamento di una difesa credibile".

MUOVERSI PER GAZASul fronte israeliano - venendo incontro alle richieste dei Socialisti ma anche dei Verdi - von der Leyen annuncia: "Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e contro i coloni violenti. Proporremo anche una sospensione parziale dell’Accordo di Associazione sulle questioni commerciali". Non senza mettere a fuoco, però, che sul nodo i 27 siano divisi. E non senza ricevere la reazione dura del ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar, che l’accusa di essere "influenzata dalla propaganda di Hamas". Il punto è che la questione palestinese si riverbera nello scontro in aula tra Socialisti e Popolari all’Eurocamera che fa saltare il testo comune della maggioranza Ue su Gaza.

DDAZI E AUTO ELETTRICHEVon der Leyen annuncia una roadmap per il mercato unico da qui al 2028, ricorda che con i pacchetti omnibus le imprese risparmieranno 8 miliardi in oneri burocratici, anticipa l’inserimento di un criterio Made in Europe anche negli appalti pubblici. L’Europa, è stato il senso del suo messaggio, resta un continente aperto ma pronto a proteggere i suoi interessi. Interessi che, secondo la presidente, la Commissione ha difeso nell’intesa sui dazi con gli Usa. Parole accolte da mugugni in Aula. Nel pacchetto di iniziative anche le riforme dei Trattati per ridurre il potere di veto, la possibile revisione dello stop alle auto a benzina al 2035 ma senza perdere di vista che il futuro "è elettrico".

L’UNICA MAGGIORANZAIn ogni nodo von der Leyen tenta di venire incontro ai vari pezzi della sua maggioranza. "Un’altra cosa è chiaramente emersa da questo dibattito – insiste - Se restiamo uniti possiamo creare le condizioni per la prosperità. L’unica maggioranza che può fare qualcosa per gli europei è una maggioranza pro-Ue". Popolari e socialisti, però, restano sulle barricate. E i Patrioti, con il francese Bardella, fanno sapere che è stata presentata una nuova mozione di sfiducia.