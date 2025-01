Von der Leyen ha una polmonite grave: annullati tutti gli impegni

Bruxelles, 3 gennaio 2025 – Solo riposo nell’agenda di Ursula von der Leyen per le prossime settimane, o almeno fino a quando guarirà dalla “grave polmonite” che la sta affliggendo in questi giorni. Lo si apprende dal portavoce dell'esecutivo comunitario Stefan de Keersmaeker. La 66enne sta lavorando dalla sua casa ad Hannover tenendosi in stretto contatto con il suo team.

La presidente della Commissione europea ha dunque cancellato tutti i viaggi in programma per i prossimi quattordici giorni; le sarà impedito anche “recarsi in Polonia per l’avvio formale della presidenza di turno del Consiglio Ue”. Il viaggio previsto a Danzica verrà rinviato. Von der Leyen sarà assente anche a Lisbona.

L’ultimo impegno pubblico della presidente risale al 20 dicembre, quando si è recata in visita a Berna per incontrare la presidente Viola Amherd: nelle settimane successivo nulla in agenda, anche per via delle festività natalizie. Poco più di un mese fa, von der Leyen si è insediata per un secondo mandato alla guida della Commissione europea, confermata nel ruolo grazie a un accordo tra Partito popolare europeo, Partito socialista europeo, Renew Europe, Verdi e Conservatori. Prima di arrivare a Bruxelles, ha fatto parte di tutti i governi tedeschi guidati da Angela Merkel, come ministra della Famiglia (2005-2009), del Lavoro (2009-2013) e della Difesa (2013-2019).

Lo scorso mese, anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha sofferto di una pesante forma di influenza, con tanto di febbre. Tuttavia, ciò non le ha impedito di affrontare il freddo clima lappone per partecipare al summit ‘Nord-Sud’ insieme ai leader di Grecia, Svezia e Finlandia.