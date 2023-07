Maltempo, voli cancellati ad Amsterdam e New York

Voli cancellati a causa del maltempo. Come nei periodi invernali più rigidi, ma adesso siamo in estate.

Circa 300 voli sono stati cancellati all'aeroporto Schiphol di Amsterdam in seguito alle forti raffiche di vento che rendono difficoltosi decolli e atterraggi. Un portavoce del principale scalo aereo olandese ha detto che la situazione potrebbe ancora peggiorare e il numero dei voli cancellati crescere ancora.

Disagi anche negli Stati Uniti, dove le forti tempeste che si sono abbattute sul Mid-Atlantic e alcune zone del Nord-Est hanno causato la cancellazione di diversi voli. Il maltempo si è unito alle carenze di organico di alcune società ed ecco servito il disservizio.

Ritardi o cancellazioni che dal weekend hanno interessato più di 20.000 voli in tutto il Nord-est degli Stati Uniti. La situazione peggiore, come riporta La Voce di New York, è proprio nella Grande Mela, i cui tre scali aeroportuali - Newark, LaGuardia e JFK - sono stati interessati da violenti temporali che hanno costretto la Federal Aviation Administration (FAA) a lasciare temporaneamente a terra tutti i voli nella tarda serata di martedì, paralizzando il traffico aereo nazionale e internazionale. Secondo i dati di FlightAware, più di 2.100 voli sono stati cancellati e circa 7.300 hanno subito ritardi. Numeri che comunque sono in miglioramento se rapportati a quanto accaduto lunedì, quando più di 11 mila vettori sono stati cancellati o hanno subito ritardi a causa del maltempo e della carenza di controllori di volo.

Tra le compagnie aeree statunitensi, è stata la United a registrare la performance peggiore: 774 dei suoi voli di linea, pari a circa il 26% del totale, sono stati lasciati a terra, mentre altri 1.226, pari a circa il 41%, hanno subito ritardi. Non ha fatto molto meglio la Republic Airways - che spesso opera collegamenti per American Airlines, Delta e United - che ha dovuto cancellare il 39% dei suoi voli (379).