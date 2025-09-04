Vertice dei Volenterosi per l’Ucraina a Parigi. Zelensky: “Diamo concretezza alle garanzie di sicurezza”. Attesa la telefonata di Trump

10:20

Al via il vertice dei Volenterosi all'Eliseo

Il summit è co-presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer in collegamento video. Presenti - tra gli altri - il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e la premier italiana Giorgia Meloni (da remoto). In presenza sono riuniti il presidente finlandese Alexander Stubbs, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro belga Bart De Wever, il premier polacco Donald Tusk. Alle 14 è previsto un collegamento telefonico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In apertura dell'incontro, il capo dell'Eliseo ha ringraziato i partecipanti: "Vi ringrazio per esservi uniti a noi sia di persona che online con così poco preavviso. Grazie anche al presidente Volodymyr per essere qui oggi con noi a Parigi, insieme a tutti i leader che hanno reso possibile tutto questo". L'obiettivo dichiarato è "finalizzare solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina e tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane".

