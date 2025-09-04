Vertice dei Volenterosi per l’Ucraina a Parigi. Zelensky: “Diamo concretezza alle garanzie di sicurezza”. Attesa la telefonata di Trump

Roma, 4 settembrfe 2025 – È in corso la riunione della Coalizione dei Volenterosi convocata all'Eliseo a Parigi per valutare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina una volta che sarà raggiunto l’accordo per mettere fine alle ostilità con la Russia. Al vertice – presieduto da Macron e Starmer (in collegamento) – partecipano Zelensky, Ursula von der Leyen, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e la premier Giorgia Meloni da remoto. Alle 14 è previsto un collegamento telefonico con il presidente Usa, Donald Trump.
“A Parigi per un incontro cruciale della Coalizione dei Volenterosi sulle garanzie di sicurezza", ha scritto sui social la presidente della Commissione europea. “Abbiamo lavorato su 3 compiti principali – prosegue von der Leyen –: trasformare l'Ucraina in un porcospino d'acciaio, la creazione di una forza multinazionale per l'Ucraina sostenuta dagli Stati Uniti e rafforzare la posizione difensiva dell'Europa. Andiamo avanti", conclude.
Si è conclusa a Parigi la riunione dei Volenterosi per l'Ucraina, con 35 leader partecipanti, alcuni in presenza, altri in videoconferenza. Alle 14, il programma prevede una telefonata con il presidente americano Donald Trump.
"Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza a lungo termine per l'Ucraina e garantendo già ora il supporto alle nostre Forze di Difesa ucraine": così in un tweet sul proprio profilo X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky condivide lo svolgimento della riunione dei Volenterosi oggi a Parigi.
L'inviato del presidente americano, Donald Trump, Steve Witkoff, "ha partecipato ad una parte dei lavori della Coalizione dei volenterosi ed è intervenuto davanti a tutti i capi di Stato e di governo presenti. Ha dovuto lasciare la riunione, come era previsto, per un altro impegno": è quanto si apprende da fonti dell'Eliseo dopo che alcuni giornalisti presenti avevano visto allontanarsi l'inviato di Trump. Le fonti della presidenza francese e della Coalizione, precisano che "Witkoff sarà di ritorno per la telefonata con Donald Trump", prevista nel programma per le 14.
Il summit è co-presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal primo ministro britannico Keir Starmer in collegamento video. Presenti - tra gli altri - il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e la premier italiana Giorgia Meloni (da remoto). In presenza sono riuniti il presidente finlandese Alexander Stubbs, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro belga Bart De Wever, il premier polacco Donald Tusk. Alle 14 è previsto un collegamento telefonico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
In apertura dell'incontro, il capo dell'Eliseo ha ringraziato i partecipanti: "Vi ringrazio per esservi uniti a noi sia di persona che online con così poco preavviso. Grazie anche al presidente Volodymyr per essere qui oggi con noi a Parigi, insieme a tutti i leader che hanno reso possibile tutto questo". L'obiettivo dichiarato è "finalizzare solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina e tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane".