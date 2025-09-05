Volenterosi In 26 per Kiev

di Daniel PeyronelPARIGI la volta vetrata del Giardino d’Inverno dell’Eliseo, i pulpiti del presidente francese e del suo omologo Volodymyr Zelensky rimangono vuoti per oltre un’ora rispetto all’orario iniziale della conferenza stampa. I due presidenti, insieme a una dozzina di leader della coalizione dei volenterosi presenti fisicamente e agli altri collegati a distanza, sono infatti ancora in linea con il presidente americano Donald Trump e il suo vice, J.D. Vance.

Al termine della chiamata, Emmanuel Macron annuncia soddisfatto: "Oggi posso dirvi che siamo pronti", prima di elencare le decisioni prese durante il vertice: nessun limite imposto all’esercito ucraino, il dispiegamento di "forze di garanzia" sul suolo, nelle acque e nei cieli ucraini, lontano dalle linee del fronte, e un coordinamento tra Stati Uniti, Europa e gli altri membri della coalizione – tra cui Australia, Giappone e Canada – per rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia.

Il presidente francese ha precisato che non si tratta di forze armate dispiegate "per condurre una guerra contro la Russia", ritenuta l’unica responsabile dello scoppio e del prolungamento del conflitto, ma per dissuadere Mosca da futuri attacchi. La logistica e le basi giuridiche degli impegni presi dai 26 Paesi – che divergono per formato: alcuni Stati sono pronti a inviare soldati, altri, come Germania e Italia, preferiscono rafforzare l’esercito ucraino in altri modi – saranno definite nelle prossime settimane, insieme alle indispensabili garanzie americane.

Il secondo obiettivo raggiunto è un coordinamento sulle sanzioni, l’unica leva per spingere la Russia a fermare i bombardamenti sempre più intensi sulle città ucraine. Durante la chiamata, Donald Trump avrebbe espresso la sua disapprovazione nei confronti degli Stati dell’Unione europea che continuano ad acquistare petrolio russo. "La Slovacchia e l’Ungheria", ha precisato Volodymyr Zelensky, criticando la decisione di due Paesi che spesso si sono appellati alla loro vicinanza con Trump per giustificare questa scelta.

Le garanzie di sicurezza sul campo entreranno in vigore immediatamente dopo "un cessate il fuoco, un armistizio o la pace", ha specificato Macron, sottolineando che un aumento della pressione sulla Russia è dunque inevitabile. "È la riunione più grande in questo formato da febbraio e per la prima volta da tanto tempo abbiamo fatto passi avanti concreti", ha dichiarato il presidente ucraino, soddisfatto di contare tra i 26 Paesi anche l’Italia, la Germania e la Polonia. Giorgia Meloni, in un comunicato della Presidenza del Consiglio, ha confermato "l’indisponibilità dell’Italia a inviare soldati in Ucraina", aggiungendo che Roma potrebbe "sostenere iniziative di monitoraggio e di formazione al di fuori dei confini ucraini".

Emmanuel Macron non ha fornito dettagli sugli effettivi, per "non rivelare informazioni sensibili a Putin", assicurando però che i Capi di Stato Maggiore dei 26 Paesi hanno condiviso numeri concreti. Il presidente francese ha inoltre specificato che tutte le garanzie fornite all’Ucraina all’indomani del cessate il fuoco "non andranno a indebolire il fianco orientale della Nato in Europa". Al termine dell’incontro, come di consueto, i due presidenti si sono scambiati un caloroso abbraccio.