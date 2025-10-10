Tel Aviv – Il personale dei tre principali centri medici di Tel Aviv – Sheba, Ichilov, Beilinson – vive giornate febbrili per preparare al meglio, ed in tutti i prevedibili aspetti, l’accoglienza dei 20 ostaggi che a giorni torneranno in Israele dopo oltre 730 giorni di prigionia nelle celle scavate da Hamas anche a decine di metri sotto Gaza. I reduci hanno denunciato di aver patito reclusioni disumane, sempre tenuti lontani dall’aria aperta e con razioni di cibo sufficienti appena a tenerli in vita, sottoposti a incessanti vessazioni psicologiche e anche ad aperte minacce.

Le foto degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas mostrate durante una manifestazione a Tel Aviv il 7 ottobre 2025

Liberi dopo oltre 730 giorni di prigionia

Sulla base dell’esperienza maturata con la liberazione dei precedenti ostaggi, quanti rientreranno adesso saranno accolti da squadre rafforzate di esperti di svariate discipline e chiusi separatamente in locali accoglienti (denominati: “Casseforti”), alla presenza nella fase iniziale solo dei loro più stretti parenti. Il loro ritorno alla realtà sarà seguito fin dall’inizio (e proseguirà poi per mesi) da esperti di salute mentale. Non avranno alcun contatto col mondo esterno e gli israeliani saranno aggiornati sulle loro condizioni solo dai portavoce dei centri medici.

I video di guerra psicologica di Hamas

Per adeguare al massimo le procedure mediche di emergenza sono stati studiati alcuni video di guerra psicologica pubblicati negli ultimi mesi da Hamas. In particolare due ostaggi – Rom Braslawsky ed Eviatar David – appaiono scheletrici. I medici israeliani sono preoccupati in particolare dalla sindrome del “ritorno alla nutrizione” che, se svolta in maniera non adeguata, può causare danni gravi. Già settimane fa, mediante la Croce Rossa, il Ministero israeliano della Sanità ha fatto pervenire a Hamas consigli su come riprendere a nutrire i loro prigionieri nell’imminenza della liberazione, ma ignora se il messaggio sia stato preso in considerazione.

Una coppia si abbraccia in Hostage Square a Tel Aviv

I nomi e le storie dei sopravvissuti

Fra i nomi più noti di quanti ritornano c’è Eviatar David, che all’inizio di agosto è apparso in un video di Hamas mentre, all’interno di un tunnel, scava quella che appare come la propria tomba. Immagini che hanno sconvolto Israele in quanto visivamente vicine a quelle degli internati nei lager nazisti.

Fra chi freme di attesa anche la famiglia Horn: dei due figli rapiti il 7 ottobre dal kibbutz Nahal Oz uno – Yair – ha riacquistato la libertà mesi fa, mentre il secondo – Eitan – è poi rimasto da solo in prigionia. Una sua ex compagna di reclusione ha parlato dell’umorismo particolare di Eitan (38 anni) che, essendo caduto nelle mani di Hamas con molti chili in eccedenza, diceva: “Meno male, quando mi libereranno sarò più magro e così troverò subito moglie”. Ma nell’ultimo suo video divulgato da Hamas appariva invece in condizioni psicologiche allarmanti. Come lui anche Rom Braslawsky – in un video diffuso alla fine di luglio dalla Jihad islamica – appariva steso per terra, quasi privo di sensi, in uno stato di prostrazione totale.

Vicky Cohen e gli altri genitori in pressing su Netanyahu

Per la loro liberazione le famiglie hanno dovuto impegnarsi allo stremo. Grazie a una delle madri più combattive, Vicky Cohen, molti israeliani conoscono il nome del figlio Nimrod, un militare catturato da Hamas in un mezzo blindato che a quanto pare era difettoso. Dal governo israeliano questi genitori si sono detti totalmente delusi. “Ho cercato a lungo di parlare con Netanyahu – ha detto Ophir Braslawsky, il padre di Rom – ma sempre invano. Per una settimana abbiamo dimostrato presso la sua residenza, ma non ci ha nemmeno guardato. Il merito della liberazione spetta dunque solo a Trump: per noi è stato un angelo calato dal cielo”.