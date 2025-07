Un visitatore ha mangiato la banana di Cattelan: è la terza volta. L’artista deluso: “Ha confuso il frutto con l’opera stessa”

Strasburgo, 18 luglio 2025 - E' successo ancora, qualcuno si è mangiato la banana dell'opera "Comedian" di Maurizio Cattelan, valutata diversi milioni di euro. Questa volta è stato un visitatore della mostra "Endless Sunday" al Centre Pompidou di Metz. Il museo, interpellato dal quotidiano Le Republicain Lorrain ha dichiarato: "La squadra di sicurezza è intervenuta rapidamente e con calma, in conformità con le procedure interne". E l'opera, che consiste in una vera banana attaccata a una parete con del nastro adesivo, "è stata reinstallata in pochi minuti", ha spiegato il museo.

Il Centre Pompidou ha dichiarato che l'incidente "non ha in alcun modo compromesso l'integrità dell'opera né il corretto svolgimento della mostra, che rimane pienamente accessibile al pubblico", sottolineando che "il frutto è semplicemente un elemento deperibile, regolarmente sostituito secondo un preciso protocollo definito dall'artista". Non è stata presentata una denuncia al momento.

Deluso Maurizio Cattelan, visto che il visitatore "ha confuso il frutto con l'opera stessa. Piuttosto che mangiare la banana con la buccia e il suo Scotch, il visitatore ha semplicemente consumato il frutto", ha osservato l'artista, citato nel comunicato stampa del museo. L'opera di cui ne esistono tre copie vuole mettere in discussione la nozione di arte e il suo valore.

E proprio il tema dell'opera è stato ampiamente discusso fin dalla sua prima mostra nel 2019 a Miami, quando un altro artista la divorò per protestare contro il suo prezzo esorbitante: all'epoca di 120.000 dollari. Poi nel novembre 2021, due anni dopo, un'altra copia dell'opera, acquistata all'asta per 5,2 milioni di dollari (o 6,2 milioni di dollari commissioni incluse) da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, fu mangiata dallo stesso acquirente sino-americano pochi giorni dopo davanti a decine di giornalisti e influencer. "E' molto meglio delle altre banane", dichiarò.