Pechino, 5 febbraio 2020 - Allarme contagio in Italia per il Coronavirus. Due casi segnalati quasi in contemporanea: il primo a Verona riguasrda un'addetta alle pulizie dell'albergo dove aveva soggiornato la coppia cinese in cura allo Spallanzani, ora ricoverata al Policlinico; il secondo nel Nord della Sardegna, dove un bimbo con sintomi influenzali è stato isolato in casa con la famiglia. Erano appena tornati da Pechino.

Ricoverata addetta alle pulizie di un hotel

E' stata ricoverata in isolamento al Policlinico di Verona un addetta dell'albergo dove - lo scorso 23 gennaio - hanno soggiornato i coniugi cinesi contagiati dal virus cinese. La notizia è dell'ultima ora: la donna è stata colpita da febbre mentre era casa, il marito ha subito contattato i sanitari che hanno optato per il ricovero "in via precauzionale". La donna è ora in isolamento e - come da protocolli ministeriali, sarà sottoposta ai test assieme ai due figli. La coppia di cinesi è attualmente ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma in prognosi riservata.

Per la donna di Verona, apprende l'Adnkronos Salute, si tratterebbe di una semplice influenza, come hanno evidenziato i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma.

Sardegna, bimbo di due anni con sintomi

C'è poi un sospetto caso di coronavirus anche in Sardegna, a Castelsardo. Un bambino di 2 anni, figlio di una coppia di sardi rientrata nei giorni scorsi da Pechino, ha mostrato sintomi influenzali, con febbre e tosse e il medico di famiglia ha allertato l'unità di crisi. La famiglia è isolata in casa da ieri e oggi i medici eseguiranno i test specifici a domicilio. Se i risultati delle analisi saranno positivi, la famiglia sarà ricoverata nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari.

Nuova nave in quarantena

Mentre in Cina si contano le vittime del coronavirus (490, con un balzo dei contagi nelle ultime ore), il morbo che fa paura al mondo viaggia anche per nave: dopo la nave da crociera in quarantena in Giappone (con a bordo 10 passeggeri contagiati), a Hong Kong è stata isolata anche un'altra nave, la la World Dream, perché tre suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono poi risultati positivi al coronavirus. Risultato: 1.800 passeggeri e tutto il personale bloccati a bordo.

Sulla terraferma, continua per il terzo giorno lo sciopero dei medici di Hong Kong: cinquemila persone fanno pressioni sul governo perché chiuda tutti i suoi confini con la Cina per limitare la diffusione. Finora si contano 18 casi confermati. La chief executive di Hong Kong, Carrie Lam, ha finora chiuso alcuni punti di frontiera, ma ne ha lasciati aperti tre.

Virus cinese, i dati dell'Oms

L'Organizzazione mondiale della sanità cerca di contenere gli allarmismi con i numeri: "Mentre il 99% dei casi si trova in Cina, nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi - sottolinea il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire".

Ancora, secondo l'ultimo bilancio, i pazienti guariti e dimessi con successo in Cina sono 898 (+268), mentre la provincia dell'Hubei resta il primo e principale focolaio dell'epidemia.

La situazione in Italia

Il virus si è affacciato finora in 25 Paesi. Quanto all'Italia, il 17enne lasciato a Wuhan, che aveva la febbre ma non il coronavirus, tornerà presto a casa, mentre un uomo di 60 anni, da poco tornato dalla Cina, è in isolamento a Livorno, in attesa dei risultati del test ed è stata dimessa una donna a Reggio Calabria.

Circa la polemica sulla chiusura delle scuole agli studenti rientrati dalla Cina, il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli assicura: "Ho due nipotini, uno di 10 e uno di 12 anni. Non so se hanno compagni di classe cinesi, perché vivono in campagna. Ma li manderei a scuola lo stesso. Noi ci atteniamo a quello che dicono gli esperti. E cioè che non c'è motivo di preoccupazione".

Cathay Pacific: congedi non retribuiti

Il virus cinese picchia pesante anche sull'economia. Cathay Pacific ha chiesto ai suoi 27.000 dipendenti di prendere fino a tre settimane di congedo non retribuito, nel mezzo delle difficoltà e delle turbolenze sulle attività legate all'epidemia del coronavirus di Wuhan. "Spero che tutti voi possiate partecipare, dal personale di prima linea ai nostri leader senior, in modo da condividere gli oneri delle attuali sfide", ha affermato il numero uno della compagnia di Hong Kong, Augustus Tang, in un messaggio video postato online.