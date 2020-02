Roma, 14 febbraio 2020 - Niccolò, il 17enne di Grado rimasto bloccato a Wuhan dall'emergenza coronavirus, sta tornando in Italia. Alle 5,45 di questa mattina è partito il KC-767A dell'Aeronautica Militare. Il rientro - nello stesso aeroporto militare di Pratica di Mare - è per ora previsto intorno alle 7 di domani mattina.

Si tratta di un volo speciale allestito per garantire il trasporto in bio-contenimento con a bordo personale sanitario specializzato, medici e infermieri dell'Esercito e dell'Aeronautica, coordinati da un team dell'Ospedale "Lazzaro Spallanzani" di Roma. E' un'attività svolta da ormai oltre tredici anni dall'Aeronautica e certificata a livello mondiale: il primo intervento, datato 24 gennaio 2006, vide protagonista un velivolo C-130J e a beneficiarne fu un paziente affetto da una grave forma di tubercolosi polmonare resistente ad ogni trattamento farmacologico.

Le autorità sanitarie cinesi hanno intanto diffuso un nuovo bilancio dell'epidemia. Nella provincia di Hubei sono stati riportati 116 nuovi decessi e 4.823 nuovi casi di infezione. In totale, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, il numero totale dei decessi riportati in Cina è attualmente di 1.380, con 55.748 casi di contagio. Rispetto al precedente bilancio sono stati sottratti 108 decessi dal conteggio totale dei morti a causa di una duplicazione dei dati con quelli riferiti alla provincia di Hubei. Ieri, la provincia di Hubei aveva riferito di un netti aumento dei casi di contagio, con oltre 14mila nuovi pazienti affetti dal virus Covid-19. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, l'incremento era in gran parte dovuto a oltre 13mila casi preesistenti, ma inseriti nel conteggio ufficiale solamente giovedì.

FOCUS / Numero di morti, infetti e dati aggiornati

A Wuhan medici col pannolone

Il personale ospedaliero di Wuhan, la città cinese focolaio, lavora in balia della contaminazione con maschere insufficienti, tute protettive carenti e spesso riutilizzate per giorni. Molti sono costretti a lavorare con il pannolone perché non hanno possibilità di andare in bagno durante il servizio, non avendo sufficienti tute da poter cambiare. I primi numeri sui contagi tra il personale sanitario confermano le preoccupazioni: sei decessi e 1.716 contagi, di cui la maggior parte proprio a Wuhan. La morte del dottor Li Wenliang, rimproverato per essere stato uno dei primi a fine dicembre a dare l'allarme e contagiato dal virus, ha messo in luce le difficili condizioni di lavoro dei medici in prima linea. E' soprattutto la carenza di forniture mediche a preoccupare. Perché Wuhan, dove il coronavirus è apparso a dicembre, ha il bilancio umano più pesante: il 74% dei circa 1.100 decessi in tutto il mondo e il 43% di tutti i pazienti contagiati.