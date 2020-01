Roma, 22 gennaio 2020 - Il Coronavirus può mutare con "un rischio di ulteriore diffusione dell'epidemia". Non sono dichiarazioni rassicuranti quelle di Li Bin, vicedirettore della Commissione sanitaria nazionale in Cina. Il virus individuato a Whuan si trasmette principalmente "attraverso il tratto respiratorio", spiega Li Bin. "Ne abbiamo le prove", aggiunge. Ancora incerta l'origine del ceppo, non è stato individuato il "super spreader", ovvero un ammalato che abbia contagiato oltre 10 persone. Trovarlo potrebbe aiutare a risolvere quelle che al momento restano incognite e a togliere gli ultimi dubbi sul percorso di trasmissione. A oggi la "possibilità di una mutazione del virus e un rischio di ulteriore diffusione dell'epidemia" esiste. Così come l'incubo pandemia. Il sospetto che si insinua a Whuan è che il virus sia stato inzialmente trasmesso dagli animali agli uomini. Oggi, intanto, si riunisce il comitato di emergenza dell'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità).

Hong Kong

Ieri il primo caso negli Usa, confermato. E oggi il coronavirus cinese colpisce Hong Kong. Secondo Bloomberg, che cita Cable TV, un paziente sarebbe stato contagiato e si troverebbe in isolamento in ospedale. La persona è arrivata da Wuhan a Hong Kong con un treno ad alta velocità. Hong Kong e Usa sono gli ultimi Paesi interessati dopo Cina, Giappone, Corea del Sud, Tailandia e Taiwan.

Italia, allertati medici di famiglia

Il rischio che il virus arrivi in Italia è stato alzato da "basso" a "moderato" dalle autorità europee e i medici di famiglia, specie quelli delle grandi città italiane dove si trovano gli aeroporti internazionali, si stanno attrezzando per affrontare questa eventualità. Informazioni sulla situazione, descrizione dei sintomi e percorsi epidemiologici indicati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute sono stati trasferiti ai medici di base dalla Fimmg. Un alert è già stato inviato ai camici bianchi territoriali a Milano, e in mattinata a Roma.

Coronavirus, nove morti

Nel frattempo, sono saliti a 9 i morti causati dal misterioso virus cinese. E sono centinaia (440 fino a stanotte) le persone portatrici della malattia, individuata in ben 3 province della Cina. Anche Macao ha confermato oggi il primo caso certificato. Si tratta di un paziente rientrato da Wuhan. In Cina ormai è psicosi. Nelle grandi città vanno a ruba le mascherine per il viso. La trasmissione da persona a persona è possibile, lo hanno annunciato giorni fa le autorità. E la gente corre ai ripari. Alla popolazione è stato di evitare di recarsi - se possibile - a Wuhan, dove intanto sono state imposte limitazioni nei trasporti, distribuiti termometri a infrarossi negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e di autobus. I trasporti pubblici vengono disinfettati quotidianamente.

Caso in Usa, interviene Trump

Non è grave il 30enne ricoverato in misura precauzionale in ospedale a Everett vicino a Seattle, dopo aver contratto il virus cinese. Lo ha annunciato annunciato il Centro di controllo delle malattia e di prevenzione (Cdc). Il malato, ha spiegato Nancy Messonnier - direttore del Centro malattie respiratoria del Cdc -, era stato a Wuhan, ma non aveva visitato nessuno dei mercati da cui provenivano molti casi della città cinese. L'identità del trentenne non è stata rivelata.

E oggi sull'argomento è intervenuto anche Donald Trump, spiegando che gli Stati Uniti hanno un piano per contenere il nuovo coronavirus cinese. "Pensiamo che sarà gestito molto bene. L'abbiamo già gestito molto bene. Il Centro per il controllo dei Disastri (Cdc) è eccezionale. Molto professionale...", ha dichiarato il presidente americano a Davos, in Svizzera.

Taiwan

Taiwan in allarme dopo il primo caso - registrato ieri - di paziente affetto da polmonite da Coronavirus. La presidente Tsai Ing-wen, chiede all'Organizzazione Mondiale della Sanità di non escludere l'isola "per ragioni politiche". E aggiunge: "Taiwanè in prima linea nella prevenzione globale di malattie infettive", chiedendo all'Oms "spazio per la partecipazione di Taiwan". Nel 2017, al Paese venne negato l'accesso alla World Health Assembly, l'organo decisionale dell'Oms, e da allora non ha più potuto prende parti agli incontri. Taiwan crede che la sua esclusione sia dovuta alle pressioni da parte di Pechino.

Borse

Timori sui mercati per il virus cinese, poi le Borse asiatiche centrano il rimbalzo. Gli investitori che giudicano eccessive le preoccupazioni per le implicazioni economiche del nuovo coronavirus cinese e prematuro un paragone con la Sars.

​"Mesi per un vaccino"

Sul coronavirus dice la sua anche Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e coordinatore del Gruppo vaccini del Patto trasversale per la scienza. Bassetti spiega all'Adnkronos che i tempi per sviluppare un vaccino contro il virus simile alla Sars "sono troppi lunghi, ci vuole qualche mese, e poi andrà testato sull'uomo". E aggiunge: "Mentre ci vorranno 2-3 settimane per capire se siamo di fronte ad un fenomeno come quello del coronavirus proveniente dal Medio Oriente, che è finito quasi subito, o con qualcosa di più problematico come una epidemia".