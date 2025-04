Usa, senzatetto vince un milione di dollari con un gratta e vinci

Roma, 16 aprile 2025 – Un senzatetto della California ha vinto un milione di dollari grazie a un ‘gratta e vinci’ comprato in un negozio di liquori. Viveva per le strade e ora ha un milione in tasca: la fortuna ha guardato proprio chi pensava di essere invisibile. E ora, l’uomo è pronto a costruirsi una nuova vita.

Il ‘gratta e vinci’ vincente

Il vincitore, che ha deciso di non rivelare il suo nome e cognome, aveva acquistato il ‘gratta e vinci’ Triple Red 777 da Sandy’s Deli-Liquor, situato a San Luis Obispo. Cliente fisso del negozio di liquori, la sua fedeltà è stata ripagata con un milione di dollari. Il manager del negozio, Wilson Saman, contattato da Ksby, una stazione televisiva californiana, ha raccontato ancora incredulo la vicenda. “È venuto al negozio, ha preso il biglietto e l’ha grattato. Poi ha detto (il senzatetto, ndr): ‘Oh mio Dio, è tutto vero?”. Per di più, l’uomo pensava di aver vinto ‘solo’ 100mila dollari: è stato proprio Saman a dirgli che in realtà aveva vinto il jackpot da un milione. Dopodiché, il manager ha deciso di accompagnare personalmente l’uomo a Fresno, per far sì che reclamasse di persona il denaro piuttosto che inviare il ‘gratta e vinci’ vincente tramite posta. Alla fine, il senzatetto ha ottenuto l’importo vinto senza grandi intoppi, consapevole che quella cifra da capogiro gli avrebbe “cambiato la vita”. Saman ha detto nell’intervista che l’uomo avrebbe deciso di usare i soldi per comprarsi una casa e un’automobile. Un imprenditore locale ha pubblicato un video in cui il senzatetto conferma la sua vittoria, dicendo: “Ho vinto un milione di dollari qui al negozio di liquori di Sandy e sì, non vedo l’ora di togliermi dalla strada”.

Le probabilità di vincere un premio di un milione di dollari con un gratta e vinci sono una su 2.047.423, secondo la California Lottery.