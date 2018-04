Esteri

Ecco l'uomo più vecchio del mondo

Masako Nonaka, 112 anni, entra ufficialmente nel Guinness dei primati come uomo più vecchio del mondo. Nonaka è nato nella città di Ashoro, nell'isola di Hokkaido, il 25 luglio del 1905, lo stesso anno in cui Albert Einstein pubblicava la 'Teoria della relatività'. Masako è in buona salute, anche se usa una sedia a rotelle. Vive con la sua famiglia, che gestisce un noto centro termale. E potrebbero essere proprio le terme uno dei segreti della sua longevità. Masako è appassionato di sumo e di opera. Legge il giornale tutti i giorni ed è aiutato quotidianamente dai 5 figli e dai nipoti. Il Paese del Sol Levante è una delle nazioni con il più alto tasso di longevità al mondo. Non a caso anche la donna più anziana del mondo è giapponese: Nabi Tajima, residente nella prefettura di Kagoshima, è in attesa di ricevere la certificazione del Guinnes: ha 117 anni