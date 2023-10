Rave Israele, il nuovo video: Hamas spara sui bagni dove sono nascosti i civili

Roma, 13 ottobre 2023 – Ogni giorno si aggiunge un tassello all'orrore dell'attacco di Hamas a Israele. In questo video i terroristi arrivati da Gaza nella spianata del Negev dove si teneva il rave party Nova Music Festival si macchiano di una vera e propria esecuzione di massa.

Nei gabinetti chimici probabilmente sono nascosti i ragazzi che cercano scampo. I miliziani appena arrivati nell'area della festa sparano con terribile meticolosità contro le porte dei bagni che sono chiusi.

Sanno che dentro si nascondono i giovani israeliani. Un colpo per ogni bagno. Un'esecuzione che rimanda alle scene orribili di 80 anni fa, quando i nazisti con un colpo uccidevano i prigionieri ebrei sull'orlo delle fosse comuni. E' l'ennesimo abisso dell'umanità, la testimonianza di un vero crimine. Nell'area del rave, dove erano presenti 4000 giovani, dopo la mattanza si contavano circa 260 morti. E un numero imprecisato di ragazzi e ragazze presi in ostaggio e trascinati a Gaza. Che ora, probabilmente nelle prossime ore, sarà bersaglio di quella “offensiva totale” da parte di Israele. “Quel sabato maledetto resterà scolpito nella storia di Israele. Non lo dimenticheremo”, ha detto oggi Benyamin Netanyahu. E ha aggiunto: “Stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti. I nostri nemici hanno iniziato a pagare il prezzo, non sanno cosa avverrà, è solo l'inizio. Distruggeremo e sradicheremo Hamas, arriveremo alla vittoria”.