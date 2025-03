Video show della ministra Usa nella prigione del Salvador. Noem ai clandestini: “Vi deporteremo”

San Salvador, 17 marzo 2025 – "Se non ve ne andate, vi daremo la caccia: vi arresteremo e potreste finire in questa prigione salvadoregna”. È il messaggio agli immigrati clandestini sul suolo statunitense lanciato dalla ministra alla Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, che ha pubblicato sui social un video choc girato durante la sua visita alla controversa mega-prigione in El Salvador: il Centro per il contenimento del terrorismo.

Kristi Noem è ripresa in primo piano mentre passeggia davanti alle celle e, dietro di lei, ci sono decine di uomini – a torso nudo e appollaiati come animali – in una cella sovraffollata. Sono i membri salvadoregni delle gang ‘MS-13’ e ‘18th Street’, come dimostrano i tatuaggi ripresi in primissimo piano, deportati dali Usa e El salvador.

Immagini tratte dal video choc della ministra Usa Kristi Noem nel carcere de El Salvador

Chi sono i prigionieri del video

Le parole della monostra Noem fabbo riferimento ai 238 venezuelani sospettati (ma non condannati) di appartenere ad una nota gang di Caracas e deportati nel Paese centroamericano incatenati, strattonati, inginocchiati per la rasatura dei capelli e portati in cella camminando a 90 gradi, come mostrano i recenti video postati dalla Casa Bianca.

La repressione delle gang

“Voglio che tutti sappiano che, se venite nel nostro Paese illegalmente, questa è una delle conseguenze che potreste affrontare", avvisa Noem nel video, confermando quindi la linea dura dell'amministrazione Trump sull'immigrazione. Poi ringrazia il presidente savadoregno Nayib Bukele per “aver portato qui i nostri terroristi e averli incarcerati per le violenze perpetrate nel nostro Paese”.

Questo nonostante ieri la Corte d'appello abbia confermato l'ingiunzione di un giudice di grado inferiore che ha sospeso il ricorso di Trump all'Alien Enemies Act del 1798 per deportare migranti venezuelani in Salvador.

Nel corso della sua visita, Noem incontrerà il presidente salvadoregno Nayib Bukele, alleato di Trump, che ha fatto costruire la struttura Terrorism Confinement Centre (Cecot) come parte della sua politica di repressione delle gang criminali in El Salvador.

Noem ai clandestini: "Verrete deportati e perseguiti”

Dopo aver visitato il Centro per il contenimento del terrorismo (Cecot) di El Salvador, la ministra Kristi Noem ha lanciato un monito agli immigrati clandestini criminali negli Stati Uniti: "Andatevene subito".

"Ho visitato il Cecot. Il presidente Trump e io abbiamo un messaggio chiaro per gli immigrati clandestini criminali: andatevene ora. Se non ve ne andate, vi daremo la caccia, vi arresteremo e potreste finire in questa prigione salvadoregna", ha scritto su X.

La funzionaria era accompagnata da Gustavo Villatoro, ministro della Giustizia e della Sicurezza del Paese centroamericano, dopodiché ha ringraziato il presidente Nayib Bukele "per la sua collaborazione con gli Stati Uniti nel portare qui i nostri terroristi e imprigionarli”.

"Voglio anche che tutti sappiano — afferma Noem nel video — che se venite nel nostro Paese illegalmente, questa è una delle conseguenze a cui potreste andare incontro. Prima di tutto, non venite nel nostro Paese illegalmente: verrete deportati e perseguiti. Queste strutture sono uno degli strumenti che useremo se commettete crimini contro il popolo statunitense".