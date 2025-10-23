Fuga dal Louvre: il video dei ladri sul montacarichi. “Scappano, scappano”

Parigi, 23 ottobre 2025 – Come sono saliti, così riscendono. Con grande nonchalance. I ladri del Louvre, passati alla storia come professionisti dello scasso, domenica scorsa sono entrati nella galleria di Apollo rompendo la finestra. Ma come sono arrivati al primo piano del museo? È noto: si sono serviti di un montacarichi, anch’esso rubato. Una volta dentro la sala imperiale, hanno aperto le teche con un seghetto, portando via il tesoro di Napoleone. Il resto ormai è storia. Quello che finora era solo un racconto, adesso però è supportato dalle immagini. Sui media francesi infatti è rimbalzato nelle ultime ore un video, girato presumibilmente dalle finestre del museo, che immortala i due Lupin scendere con il montacarichi sul Quai François Mitterrand, la via che costeggia la Senna. Da qui scapperanno a bordo degli scooter. Il filmato è stato verificato e riconosciuto come autentico.

Le immagini dei ladri in fuga dal Louvre

Nella clip, della durata di circa trenta secondi, due persone salgono sulla piattaforma aerea per lasciare il museo con il loro bottino. Uno indossa un gilet giallo e forse un passamontagna, mentre il complice ha una giacca nera e un casco da motociclista. I due si muovono con apparente tranquillità, passando indisturbati. Chiunque avrebbe potuto scambiarli per operai. C’è però qualcuno che si accorge di tutto e filma. In sottofondo i commenti di chi probabilmente sta girando il video. "Se ne vanno, se ne vanno...". "Cazzo, eccoci qui, la polizia”.

Il museo del Louvre a Parigi (Ansa)

Il filmato continua, ma le sagome dei ladri sono nascoste dalle recinzioni dei cantieri. La registrazione si conclude con due dei rapinatori che se ne vanno a bordo di uno scooter T-Max .

Se esiste un video che ha ripreso i ladri è pura casualità. Non ci sono infatti telecamere di sicurezza puntate verso quel lato del Louvre. La stessa direttrice del museo più importante al mondo ha confermato che il sistema di videosorveglianza all’esterno è “molto inadeguato” e “la protezione perimetrale debole”. L’arrivo dei ladri “non l’abbiamo rilevato con sufficiente anticipo”.