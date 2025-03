“Ecco le mie scorte per sopravvivere”. La commissaria Ue come Mary Poppins

Bruxelles, 26 marzo 2025 – Un cittadino europeo deve essere preparato a tutto. E’ il nuovo motto dell’Unione europea promosso dalla commissaria belga Hadja Lahbib che oggi ha presentato il piano strategico di Bruxelles per la gestione delle crisi. Lo ha fatto tramite la via istituzionale, illustrando le novità in una conferenza stampa, ma anche attraverso i social, con un video-spot ironico.

Terremoti, alluvioni, attacchi terroristici e persino la guerra può bussare alla nostra porta, all’improvviso. Tutti dobbiamo farci trovare preparati, e mentre l’Unione si occupa di coordinare gli Stati per un’allerta tempestiva e un intervento efficace, anche i cittadini dovranno fare la propria parte. Come? Tenendo a portata di mano un “kit di sopravvivenza” che consenta un’autonomia di almeno 72 ore. Fra gli oggetti di prima necessità non possono mancare acqua, cibo in scatola, torcia e fiammiferi, ma anche i documenti incellofanati.

Nel video pubblicato sui propri profili social, Lahbib – che è giornalista e presentatrice tv e sa come si sta dietro una telecamera – dà il buono esempio. Improvvisandosi Mary Poppins dei giorni nostri, tira fuori dalla borsa il necessaire: occhiali da vista, un accendino, delle barrette proteiche e persino una scatoletta di tonno, un caricabatterie, una power bank, e perché no, un mazzo di carte per passare il tempo. Sconfiniamo nel divertissement, è chiaro, ma il messaggio di Lahbib arriva: “Bisogna essere pronti a tutto”.

Ai giornalisti che, in conferenza stampa, le hanno chiesto quali scorte lei avesse in casa, la commissaria Ue alla Gestione delle crisi, ha risposto scherzando: “Io ho una strategia di stoccaggio molto, molto mirata a casa: faccio la pasta alla puttanesca. Ho pasta, pomodoro, capperi, olive... E' una bellissima ricetta". Quindi è tornata seria: “Spetterà anche agli Stati membri definire, sulla base delle posizioni geografiche e geostrategiche, che cosa bisogna avere nel kit per la sopravvivenza".