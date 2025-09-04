Angela Rayner, la vicepremier britannica ammette (in lacrime) di non pagato le tasse sull’acquisto di una casa

Londra (Regno Unito), 4 settembre 2025 – Non si placano le critiche attorno alla figura di Angela Rayner, vice-primo ministro in carica del governo Starmer nonché ministra dell'edilizia abilitativa. La 45enne, seconda nelle gerarchie del Partito Laburista inglese, ha confermato in un'intervista a Sky News di non avere pagato la giusta cifra di tasse su una seconda casa dal valore di 800mila sterline acquistata a Howe, nella contea del Sussex.

Come raccontato dal Daily Telegraph, Rayner era stata accusata nei giorni scorsi di avere risparmiato in maniera illecita una cifra pari a 40mila sterline di tasse, nonostante avesse presentato la sua nuova abitazione nel Sussex come 'residenza principale'. Una procedura che ha scaturito forti dubbi sin dal primo momento, poiché la stessa Rayner aveva avuto modo di spostare il proprio nome dai registri della precedente casa di Ashton-Under-Lyne, sobborgo dell'area metropolitana di Manchester, poco prima dell'acquisto della villa di Howe.

Lo scandalo

"Sono profondamente rammaricata per il mio 'errore' nel pagamento dell'imposta di registro. Mi impegnerò a risolvere pienamente la questione e a garantire la trasparenza che il pubblico esige" ha dichiarato in lacrime alle telecamere di Sky News la vice-primo ministro del Regno Unito, incalzata dalle domande dei giornalisti.

La vicenda sulla seconda casa acquistata da Rayner ha suscitato enorme scalpore oltremanica, tanto che lo stesso braccio destro dell'attuale capo del governo laburista Starmer ha dovuto ammettere alla stampa di non avere pagato il giusto importo di tasse nell'acquisto della seconda casa nel Sussex.

Rayner ha ammesso inoltre di essersi autodenunciata all'Independent Adviser on Ministerial Standards, l'organo che si occupa di monitorare gli standard dei membri dell'attuale governo. Un'escamotage che ha permesso all'onorevole di 'ricevere' uno sconto di 40mila sterline sul totale dell'importo tributario da pagare, ma che ha creato maggiore incertezza sia sulla sua posizione nell'attuale organigramma governativo britannico sia sul futuro della sua carriera politica.

Le posizioni politiche sulla vicenda

Rayner ha provato a difendersi affermando come la discussa operazione immobiliare che l'ha vista coinvolta fosse avvenuta in un periodo familiare complicato per via del divorzio con il marito, nel 2023. Oltre a ciò, la numero due del Regno Unito ha anche parlato di un fondo fiduciario congiunto indirizzato alla nascita di un figlio nato prematuro con gravi disabilità, al quale risultano intestate la maggior parte della residenza di Howe.

Da Downing Street si parla di una situazione diventata ormai 'insostenibile' che potrebbe portare a breve a quelle dimissioni tanto richieste dall'opposizione Tory. Il premier, nel frattempo, avrebbe dichiarato alla stampa di "essere fiero di sedere al fianco di una donna della working class".

Uno scandalo che sta prendendo piede in un momento già per nulla semplice per l'attuale governo laburista, in forte crisi di consensi e già colpito dai feroci attacchi nei confronti della super ministra dell'economia Rachel Reeves per via delle sue politiche. Mentre la stampa locale definisce all'unanimità la sua posizione come in bilico, sarà lo stesso Starmer tra pochi giorni a decretare un'eventuale violazione del codice di condotta da parte di Angela Rayner.