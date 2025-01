Scatta da oggi l’obbligo del visto elettronico a pagamento denominato Eta (Electronic travel authorisation) per chi viaggia per turismo nel Regno Unito, sul modello di quello che già si paga per gli Usa. I primi a doverlo avere, quando giungono nel Paese, sono i cittadini extra-Ue; agli europei, italiani compresi, sarà richiesto dal 2 aprile.