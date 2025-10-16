Veterano Usa può riabbracciare le figlie grazie a Neuralink: la toccante storia di RJ Tanner

Jackson (Usa), 15 ottobre 2025 - Un veterano statunitense, rimasto paralizzato a causa di un incidente in moto risalente a quattro anni fa, è riuscito a riabbracciare le sue figlie grazie a Neuralink. L'incredibile storia arriva dal Mississippi e vede come protagonista un uomo di nome RJ Tanner, scelto dall'azienda di neurotecnologie fondata da Elon Musk come paziente per una procedura riguardante l'installazione di un chip nel cervello.

"Grazie a Neuralink sono passato dall'impossibilità di fare nulla a muovere il cursore sul computer in pochi minuti. Mi ha restituito il senso di indipendenza e libertà", ha dichiarato RJ Tanner a seguito delle numerosi operazioni che lo hanno riguardato, incluse all'interno del programma PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface).

Un ritorno alla vita di tutti i giorni

Grazie al chip cerebrale e al braccio robotico impiantato, RJ Tanner ha potuto riavvicinarsi alla sua famiglia dopo il terribile incidente in moto che lo aveva reso paralizzato ormai quattro anni fa. Tanner è stato riportato alla vita quotidiana grazie al programma Prime, attraverso il quale è stato sottoposto a diversi mesi di visite mediche, controlli e scansioni utili a definire la sua eventuale idoneità al dispositivo.

Ad aprile 2025 l'uomo è diventato il quinto paziente di Neuralink a ricevere il chip e ha già avuto modo di notare le differenze tra lo stile di vita di prima e quello dopo la complicata operazione. Tanner ora può infatti utilizzare l'impianto posizionato nel cervello per controllare dispositivi elettronici come computer, telefono e televisione attraverso una connessione Bluetooth con la corteccia motoria.

Dopo mesi di apprensione e dubbi sulla riuscita dell'intervento, ora Rj può inviare messaggi, interfacciarsi sul web e navigare con l'aiuto della voce. Con l'aiuto del braccio robotico installato dal team Neuralink su un computer, inoltre, può finalmente tornare a interagire e giocare con le figlie.

"È la prima interazione fisica che io e loro abbiamo mai avuto – rivela, parlando del primo incontro con lei post-operazione –. Non ricorda mai che la tenessi in braccio, non ricorda niente di tutto ciò. Poi però quando ha visto che potevo muovere la mano robotica ha pensato che fosse la cosa più bella del mondo". Lo stesso padre non nasconde poi il proprio entusiasmo per essere stato scelto come paziente da Neuralink: "Grazie a loro potrò ridare un senso alla mia vita, mi hanno restituito ciò che sembrava perduto per sempre".