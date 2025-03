Vertice dei volenterosi a Parigi, l’Europa decide la linea sull’Ucraina. Crosetto: “Niente scenari bucolici, c’è chi si prepara alla guerra”

08:48

Tajani: l'Italia non invierà forze militari in Ucraina

''E' la Russia che deve decidere se vuole la pace oppure no''. Perché "Kiev ha già accettato le intese. Ora tocca a Mosca darvi attuazione e dimostrare di voler portare avanti il percorso verso la tregua''. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Camera nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025. L'Italia è ''in prima linea per la ricostruzione dell'Ucraina, che è un prerequisito per una pace solida e duratura. Non è prevista alcuna partecipazione nazionale'' a un'eventuale forza militare sul terreno in Ucraina.