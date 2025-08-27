Vertice alla Casa Bianca, Blair con Trump per Gaza. Washington prepara il dopoguerra: c'è un piano per il governo

Roma, 27 agosto 2025 – Un piano “postbellico” per la Striscia di Gaza. Annunciato da Steve Witkoff senza ulteriori dettagli a Fox News e illustrato in un incontro alla Casa Bianca al presidente degli Stati Uniti Donald Trump da suo genero Jared Kushner e da Tony Blair, ex premier britannico ed ex inviato del Quartetto europeo per il Medio Oriente. Un piano che prevede l’aumento dei flussi di aiuti verso la Striscia, che affronta la carestia insieme con la guerra portata da Israele. E che lo stesso Witkoff, secondo fonti del sito Axios, sta discutendo con Kushner e Blair da diversi mesi.

Uomini camminano tra cumuli di macerie a Jabalia

Il piano postbellico

A luglio l’accelerazione, dopo l’incontro tra Witkoff e Blair nello stesso giorno di quello tra Netanyahu e Trump. Successivamente l’ex premier inglese è volato in Medio Oriente per parlare delle proposte al presidente palestinese Abu Mazen, mentre Kushner ne ha discusso con Netanyahu.

Ulteriori sviluppi nelle settimane successive con il filo diretto tra Blair e il ministro per gli Affari Strategici israeliano (vicinissimo al premier) Ron Dermer. Ma il piano affonda le sue radici nell’amministrazione Biden, visto che Blair, Dermer e il ministro degli Esteri emiratino Abdullah bin Zayed avevano già lavorato a un dossier congiunto per il dopoguerra a Gaza, poi presentato dall’allora segretario di Stato Usa Tony Blinken poco prima di lasciare l’incarico. Ora bisognerà vedere se piacerà al presidente.

La pressione su Netanyahu

E soprattutto, se incontrerà il favore di Netanyahu. Che si trova attualmente sotto forte pressione interna sia dalle manifestazioni dei parenti degli ostaggi che dall’esercito, affinché ritiri il suo piano che prevede la conquista di Gaza City. D’altro canto un piano postbellico che arriva dall’alleato americano potrebbe fornirgli copertura politica per accettare la tregua, di cui i suoi alleati di estrema destra non vogliono per ora nemmeno sentire parlare.

Soprattutto, ragiona ancora Axios, perché potrebbe presentarlo come un accordo più completo per rimuovere Hamas dal potere e superare così le opposizioni interne. Anche se un funzionario dell’amministrazione Usa ha descritto alla Reuters l’incontro come “una semplice riunione politica”, del tipo che Trump e il suo team tengono spesso.

La guerra

Intanto ieri la Protezione Civile nella Striscia di Gaza ha segnalato 24 morti per i bombardamenti israeliani nel territorio palestinese assediato, mentre il ministero della Salute controllato da Hamas ha annunciato altri dieci deceduti, tra cui due bambini, a causa della “carestia e della malnutrizione”.

Il bilancio porta a 313 il numero totale dei decessi legati alla fame dall’inizio della guerra con Israele, tra cui 119 minori, secondo il comunicato pubblicato su Telegram. Israele ha chiesto il ritiro del rapporto Onu che conferma la carestia perché “inventato di sana pianta”. Quattordici membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tranne gli Usa, hanno sottoscritto in una dichiarazione congiunta che la carestia a Gaza è “una crisi provocata dall’uomo” e che l’uso della fame come arma di guerra è vietato dal diritto internazionale umanitario. Hanno anche chiesto il rilascio degli ostaggi e l’aumento degli aiuti nell’enclave.

Il Papa: “Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi”

Nel frattempo Papa Leone XIV nell’udienza generale è tornato a dire no all’esodo coatto da Gaza. “Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, che si raggiunga un cessate il fuoco permanente, che si faciliti l’ingresso degli aiuti umanitari e che vengano integralmente rispettati l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di spostamento forzato della popolazione”, ha detto il pontefice dopo la decisione dei due patriarchi di Gerusalemme di rimanere nelle parrocchie cristiane.