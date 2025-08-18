Vertice per l’Ucraina, Trump: “Sarà pace duratura”. La promessa: garanzie per Kiev

Roma, 19 agosto 2025 – A Washington, Volodymyr Zelensky si è messo la giacca e la camicia richieste da Trump, ma non la cravatta. Come a dire che è pronto a trattare, ma ci sono alcune linee rosse che non possono essere oltrepassate. È ancora troppo presto per dire se la pace sia più vicina, di certo, nelle parole del presidente americano, ‘tutti vogliono che questa guerra finisca’.

Trump e Zelensky alla Casa Bianca, dietro di loro i leader europei arrivati per il vertice sull'Ucraina

Il negoziato, insomma, inizia ora e l’opinione di molti è che il presidente americano dovrà concludere un accordo che veda la Russia vincitrice, ma non l’umiliazione dell’Ucraina. Come potrà avvenire questo, è ancora tutto da vedere.

Sul tavolo ci sono le garanzie di protezione per l’Ucraina – uno dei temi centrali sui quali Trump e i leader europei si sono confrontati ieri – alle quali parteciperanno anche gli Usa, in una forma ancora da definire. Il primo passo sarà la telefonata che Trump ha annunciato che farà a Putin appena concluso l’incontro. Poi partirà il negoziato vero e proprio, a iniziare con il trilaterale fra Trump, Putin e Zelensky.

Scambio di cortesie

Di certo, l’incontro fra Trump e Zelensky, accompagnati dalle rispettive delegazioni è stato molto più cordiale di quello dello scorso febbraio, quando il numero uno di Kiev era stato letteralmente bullizzato dal presidente e dal suo vice, JD Vance. Nella stanza a fianco, i leader europei più importanti, insieme con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der L Leyen, e il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, attendevano l’incontro allargato. Un vero e proprio ‘cordone di protezione’ per il Paese invaso, perché i suoi diritti possano essere tutelati il più possibile.

Memore della precedente esperienza, Zelensky ha iniziato ringraziando diffusamente gli Stati Uniti e il numero uno di Washington per tutti gli sforzi profusi. Un pensiero particolare è andato alla first lady, Melania Trump, che ha fatto recapitare dal marito a Vladimir Putin una toccante lettera per sensibilizzarlo sul destino dei bambini coinvolti dalla guerra.

Zelensky ha consegnato al tycoon una busta destinata a Lady Melania, da parte di sua moglie, Olena Zelenska. Un ambiente disteso che dovrebbe essere propedeutico anche ad aperture sostanziali. Il confronto con i leader europei è proseguito nel corso della notte italiana dopo dichiarazioni sostanzialmente di segno positivo.

Accordo vicino

Il presidente Usa vuole porre fine a questa guerra e ha detto chiaramente di aver bisogno dell’aiuto di tutti: “Il massacro ha deve finire”. Il numero uno di Washington ha esordito nel punto stampa con Zelensky ostentando il suo immancabile ottimismo, sottolineando che ‘sono stati fatti molti progressi’.

Subito dopo ha ribadito quello che va dicendo da mesi, ossia che questa non è la sua guerra, ma quella del suo precedessore, Joe Biden, motivo in più per farla finita al più presto. Dopo l’incontro, ha messo sul tavolo la possibilità di fornire garanzie per la protezione dell’Ucraina, ma ha anche aggiunto che non c’è bisogno di un cessate il fuoco per arrivare alla pace.

Un particolare, questo, che fa intuire come il presidente non voglia indispettire Mosca. Rimane, enorme, sul tavolo, il tema della cessione dei territori alla Russia e della restituzione dei bambini all’Ucraina. Zelensky, dal suo punto di vista, ha fatto di tutto per mostrarsi il più collaborativo possibile, aprendo a un accordo con Putin e, una volta firmato l’accordo, a nuove elezioni, visto che il suo mandato è scaduto durante la guerra.