Vertice a Vilnius, Von der Leyen: “L’Europa sostiene l’ingresso dell’Ucraina nella Nato”. Attesa per il discorso di Biden

Vilnius, 12 luglio 2023 – Nella seconda giornata del vertice Nato in corso a Vilnius c’è attesa per il discorso che terrà il presidente americano Joe Biden all'università della capitale lituana. Ma fin dalla mattina le dichiarazioni degli altri leader del patto atlantico vanno tutte nella direzione di confermare il pieno sostegno all’Ucraina. A partire dalle parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronunciate arrivando a Vilnius: l`Unione europea sostiene fortemente "il desiderio dell`Ucraina non solo di entrare nell`Ue ma anche nella Nato. Per questo sono indispensabili riforme di rafforzamento alle istituzioni, come ad esempio la lotta alla corruzione e l`Unione europea sta lavorando a fianco dell`Ucraina per tali riforme". Un sostegno, ha ribadito, che è passato anche per "70 miliardi di euro" a favore della popolazione, oltre all`invio di "equipaggiamento militare".

Tajani: “L’Ucraina entrerà nella Nato ma non si sa quando”

"La decisione di far entrare l'Ucraina nella Nato di fatto c'è, il punto è quando – ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista da Vilnius - Non certamente durante la guerra per i rischi di escalation: abbiamo tutti pensato di far aderire Kiev dopo la fine della guerra. Stiamo aiutando Kiev a difendere la propria indipendenza, il proprio territorio. La pace non può prescindere dal fatto che i soldati russi lascino l'Ucraina. Sulla fine della guerra, è difficile capire che cosa intenda fare Mosca. Noi vogliamo che gli ucraini riescano a riconquistare parti importanti del loro territorio”.

Attesa per il discorso di Biden

Il presidente Usa Joe Biden ha ricevuto un caloroso benvenuto da quando è arrivato a Vilnius e la gente continua ad essere assiepata attorno al suo albergo. Biden parlerà oggi all’università della capitale ucraina e, secondo un’anticipazione pubblicata oggi da quotidiano inglese The Guardian, punterà sul tema dell’unità dell’alleanza atlantica anche a seguito delle polemiche di ieri sollevate dal leader di Kiev Volodymyr Zelensky e le posizioni decise di alcuni Paesi dell'Europa orientale. “Siamo a un punto di massima unità tra gli alleati dopo il vertice Nato, abbiamo radunato il mondo per sostenere il popolo ucraino”: sarebbero queste le parole che Biden intenderebbe affermare a conclusione del summit di Vilnius secondo un funzionario della Casa Bianca sentito dal Guardian. Biden sottolineerà che “è importante basarsi su questa unità per affrontare altre sfide importanti, come il cambiamento climatico, le tecnologie emergenti e le minacce all'ordine internazionale”.