Vertice Nato a Madrid, Biden: "Più forze militari Usa in Italia ed Europa"

Madrid (Spagna), 29 giugno 2022 - Si è aperto oggi a Madrid il vertice Nato. L'appuntamento nella capitale spagnola è già stato ribattezzato già come storico dopo la svolta di ieri che ha portato la Turchia a togliere il veto sull'entrata di Svezia e Finandia nell'Alleanza Atlantica. Un accordo quello raggiunto alla vigilia del summit di Madrid che allarga i confini della Nato. "Un cambiamento fondamentale", ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Il memorandum firmato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la premier svedere Magdalena Andersson, a il presidente finlandese Sauli Niinisto, ha spianato la strada a quello che accadrà oggi: "Sarà un summit storico e trasformativo - ha detto ancora Stoltenberg -. Troveremo l'accordo per un cambiamento fondamentale. Esprimeremo il nostro appoggio all'Ucraina e inviteremo Finlandia e Svezia affinché diventino Paesi membri". Soltenberg ha di nuovo sottolineato la pericolosità della Russia nello scenario di politica internazionale: "Rappresenta una minaccia diretta per la nostra sicurezza".

L'Italia sarà rappresentata al summit in Spagna dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e da quello degli Esteri Luigi Di Maio. In apertura dei lavori al centro congressi Ifema, ci sarà l'intervento del presidente ucraino, Volodymir Zelensky.I leader si confronteranno sull'attualità e le prospettive del conflitto in Ucraina e sulle sue implicazioni per la Nato. Il rafforzamento della postura di deterrenza e difesa della Nato sul fianco Est, sarà uno dei temi al centro della prima sessione di lavoro.

L'annuncio di Biden

Gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. Il presidente americano Joe Biden lancia un messaggio aprendo il summit Nato. "Oggi lanciamo un messaggio: la Nato è forte e unita. L'Allenza sarà rafforzata in tutte le direzioni in ogni ambito: terra, aria e mare. Dispiegheremo capacità aeree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia", ha detto il presidente americano.