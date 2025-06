Nato, “intesa non scontata”. Dubbi sull’accordo per le spese al 5%. Trump pubblica un messaggio privato di Rutte: “Otterrai un grande successo”

Roma, 24 giugno 2025 - Domani il vertice della Nato raggiunge il suo culmine. Gli occhi sono puntati sul Medio Oriente, ma i capitoli sul tavolo sono tanti ed essendoci di mezzo il presidente americano, Donald Trump, non si saprà fino all’ultimo come andrà a finire, anche se il tycoon ha espresso la sua volontà di “lavorare bene con tutti”. Dall’aumento per le spese militari, all’Ucraina, passando per l’alleanza fra Francia, Germania e Regno Unito, il rischio è che un mancato accordo sulla difesa possa provocare ulteriori tensioni fra Washington e il resto del Patto Atlantico. A partire dai distinguo di Donald sull’articolo 5, quello che stabilisce il principio fondamentale della difesa reciproca tra i membri Nato: “È interpretabile”, dice, senza chiarire.

Obiettivo 5%

Ma la madre di tutte le battaglie, di certo quella del numero uno della Casa Bianca, è l’aumento della percentuale di Pil destinata alle spese militari al 5%. Il numero uno di Washington lo ha ricordato fino a prima di salire sull’Air Force One che lo ha portato nei Paesi Bassi. “Gli alleati – ha detto ai giornalisti – dovrebbero alzare le spese al 4 o al 5% del Pil. Il 5% è meglio. Darebbe loro molta più forza”. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, gli ha scritto un messaggio privato (che poi Trump ha pubblicato sul suo social), volto forse a predisporre il presidente americano nel migliore dei modi: “Otterrai qualcosa che nessun altro presidente americano è riuscito a fare in decenni. Non è stato facile ma siamo riusciti a far sì che tutti si impegnino a raggiungere il 5%”.

Il caso Spagna

Un tono elegiaco e forse anche troppo ottimista. La Spagna ha espresso forti perplessità sull’aumento del budget per le spese, chiedendo delle deroghe che, dal canto suo sarebbero state concesse, mentre Rutte lo ha smentito, parlando di “maggiore flessibilità”, ma nulla di codificato ufficialmente. Una situazione nota anche al presidente americano, che ha commentato dicendo: “C’è un problema con la Spagna. La Spagna non è d’accordo. Il che è molto ingiusto nei confronti degli altri alleati”. A rincarare la dose, ci pensa il premier svedese, Ulf Kristersson. “Domani (oggi, ndr) è il giorno del vertice e non do nulla per scontato. L’accordo sul 5% non è ancora concluso: non consideratelo un dato di fatto finché non avremo preso una decisione”.

Equilibri diplomatici

Alla cena offerta dai reali olandesi, la premier italiana Giorgia Meloni era seduta accanto a Trump e tra i due ci sarebbe stato un lungo colloquio. Ma questo vertice serve anche a far capire a Trump che l’Europa, o almeno alcuni Paesi, sono pronti a fare la loro parte. Ieri, il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier britannico, Keir Starmer e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, si sono riuniti nel cosiddetto ‘formato E3’. Particolarmente agguerrito sembra il cancelliere Merz, che con i giornalisti ha voluto sottolineare come la Germania non abbia deciso di investire nella difesa perché glielo ha chiesto Trump, ma per difendere l’Europa dalla minaccia russa.

Il nodo Ucraina

Il conflitto ucraino è stato oscurato da quello in Medio Oriente. Ma, anche qui, il vertice Nato dovrebbe riservare delle sorprese, ammesso che Trump non si metta di traverso. Il tycoon ha infatti dichiarato che dovrà “dare un’occhiata” alla dichiarazione finale, nella quale si dovrebbe parlare di aggressione della Russia. A preoccuparsi c’è soprattutto il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha definito il percorso di ingresso del suo Paese nella Nato “irreversibile”.