Vertice Nato, giornata decisiva per la Difesa. Rutte: “Senza Usa, niente 5%”. Trump: “Aspettiamo a parlare, a volte succedono cose strane”

08:43

Lituania: "Make Nato great again". Si alla spesa: 4% subito e 5,25% nel 2026

l nuovo motto dell'Alleanza atlantica dovrebbe essere "Make Nato great again". Lo ha detto il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, al suo arrivo al summit della Nato all'Aia. "La percentuale di spesa dev'essere tradotta in investimenti e gli investimenti in capacità concrete. Per la Lituania l'obiettivo è chiaro: 4 per cento del Pil quest'anno e 5,25 per cento l'anno prossimo", ha aggiunto Nauseda. "Voglio esprimere la mia gratitudine al presidente Donald Trump per il suo coinvolgimento. Qualche volta la pressione esterna del nostro principale alleato e' fondamentale per capire il momento e fare il nostro lavoro", ha spiegato il presidente lituano. "Abbiamo piani molto ambiziosi e per realizzarli abbiamo bisogno di risorse finanziarie", ha aggiunto Nauseda che, interpellato sul funzionamento dell'articolo 5 della Nato ha dichiarato: "Secondo la mia interpretazione l'articolo 5 è molto chiaro, uno per tutti e tutti per uno".