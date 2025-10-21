Vertice Budapest, salta l’incontro preparatorio tra Rubio e Lavrov. Mosca smentisce: “Fake news”

08:04

Zelensky venerdì a Londra prima del vertice Trump-Putin

Il presidente ucraino, Volodmyr Zelenskyy, si recherà a Londra venerdì per un incontro della "coalizione dei volenterosi" prima del vertice Trump-Putin in Ungheria, in un momento di crescente preoccupazione in Europa per l'esclusione dell'Ucraina dall'incontro di Budapest. Lo riporta il Guardian. In un post sui social media, Zelensky ha affermato che l'obiettivo della visita a Londra è quello di ottenere garanzie di sicurezza per Kiev e che questa settimana ci sarebbero stati "molti incontri e negoziati in Europa". Zelensky è deluso per l'esito dell'incontro con Trump a Washington, dal momento che la richiesta dell'Ucraina di missili da crociera Tomahawk è stata respinta e dopo che il presidente americano è tornato a riecheggiare le richieste di Mosca, tra cui la rinuncia di Kiev alla regione del Donbass.