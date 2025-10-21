Vertice Budapest, salta l’incontro preparatorio tra Rubio e Lavrov. Mosca smentisce: “Fake news”

Roma, 21 ottobre 2025 – Diventa un giallo l'atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov, in vista del vertice Trump-Putin a Budapest, in Ungheria. Come ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca, l’incontro sarebbe stato momentaneamente sospeso, ma il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha smentito la notizia del presunto rinvio. “Non possiamo rimandare qualcosa che non è stato concordato”.
Secondo quanto riporta il sito di Politico, citando fonti diplomatiche vicine alle trattative, alcuni leader dell'Unione Europea vorrebbero partecipare al vertice di Budapest fra Donald Trump e Vladimir Putin, con l'obiettivo di sostenere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei negoziati. Intanto i governi europei stanno lavorando a una strategia che comprende un aumento degli aiuti finanziari a Kiev per l'acquisto di forniture belliche e un ulteriore inasprimento delle sanzioni alla Russia.
Il presidente ucraino, Volodmyr Zelenskyy, si recherà a Londra venerdì per un incontro della "coalizione dei volenterosi" prima del vertice Trump-Putin in Ungheria, in un momento di crescente preoccupazione in Europa per l'esclusione dell'Ucraina dall'incontro di Budapest. Lo riporta il Guardian. In un post sui social media, Zelensky ha affermato che l'obiettivo della visita a Londra è quello di ottenere garanzie di sicurezza per Kiev e che questa settimana ci sarebbero stati "molti incontri e negoziati in Europa". Zelensky è deluso per l'esito dell'incontro con Trump a Washington, dal momento che la richiesta dell'Ucraina di missili da crociera Tomahawk è stata respinta e dopo che il presidente americano è tornato a riecheggiare le richieste di Mosca, tra cui la rinuncia di Kiev alla regione del Donbass.
"I paesi che compongono l'Ue e la Nato stanno lavorando per ostacolare ogni cosa. Non c'è nessuna questione che non li interessi, tranne come danneggiare la Russia, minare le nostre posizioni e rendere più difficile per noi risolvere i problemi che dobbiamo affrontare. Questo è l'unico obiettivo di tutta la politica dell'Ue. Sono la forza più distruttiva sulla scena internazionale. Pertanto, non c'è da stupirsi che si dedichino a ogni tipo di sabotaggio. Siamo pronti a questo e sappiamo come contrastarlo": così il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov a domanda della Tass sul rischio che l'incontro tra Trump e Putin salti.
Mosca ha smentito che un incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sia stato rinviato, come afferma la Cnn. "Non possiamo rimandare qualcosa che non abbiamo concordato", ha affermato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dalla Tass, ricordando che lui stesso ieri aveva detto che non c'era ancora alcun accordo "sul quando e dove" si sarebbero dovuti incontrare i due capi delle diplomazie. La Russia, ha aggiunto Ryabkov, si trova a dover continuamente affrontare le "fake news" occidentali.
L'incontro fra il ministro degli Esteri russo Sregey Lavrov e il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, previsto per giovedì, sarebbe stato rinviato: è quanto riporta la Cnn, citando fonti dell'Amministrazione Trump. Nessun dettaglio è filtrato sui motivi del rinvio, sebbene alcune fonti spieghino che le parti hanno aspettative differenti sulla possibile fine del conflitto in Ucraina.