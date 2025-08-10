Meloni e leader Ue: “Non si decida sulla pace senza Kiev”. E Trump valuta di invitare Zelensky in Alaska

Roma, 10 agosto 2025 – Mentre la premer Giorgia Meloni e i leader europei concordano che “non può esserci un percorso di pace senza la partecipazione dell’Ucraina” e Donald Trump valuta di invitare al vertice Usa-Russia in Alaska il leader ucraino Volodymyr Zelensky, proseguono i bombardamenti russi. Nella notte Mosca ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla regione di Karkhiv, colpendo città e villaggi e causando anche un incendio in un asilo nido: lo ha reso noto su Facebook il Servizio statale di emergenza della regione, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, è stato attaccato il distretto di Chuguev, dove sono scoppiati almeno cinque incendi. Nell’attacco sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una ragazza di 17 anni.
Kiev ha risposto all’attacco con un raid di droni ucraini contro una raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. Un vasto incendio si è sviluppato e sono state segnalate esplosioni, lo rendono noto i media ucraini, citando i canali Telegram russi.
L'amministrazione di Donald Trump starebbe valutando di invitare anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice tra il presidente degli Stati Uniti e il leader russo Putin previsto in Alaska. Lo scrvono diversi media statunitensi.
"Accogliamo con favore l'impegno del Presidente Trump per porre fine alle uccisioni in Ucraina. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l'Ucraina. Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza". Lo affermano in una dichiarazione congiunta Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Donald Tusk, Keir Starmer, Alexander Stubb e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in vista del vertice del 15 agosto in Alaska fra Trump e Putin.
Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un massiccio attacco con droni sulla regione di Karkhiv, nell'Ucraina orientale, che oltre a colpire l'omonima città ha preso di mira vari villaggi provocando anche un incendio in un asilo nido: lo ha reso noto su Facebook il Servizio statale di emergenza della regione, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, è stato attaccato il distretto di Chuguev, dove sono scoppiati almeno cinque incendi. Il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, ha dichiarato che nell'attacco sono stati utilizzati otto droni, che hanno colpito comunità vicine ai villaggi di Rozdolnoe, Martove e Korobochkyne nel distretto di Chuguiv.