Meloni e leader Ue: “Non si decida sulla pace senza Kiev”. E Trump valuta di invitare Zelensky in Alaska

Roma, 10 agosto 2025 – Mentre la premer Giorgia Meloni e i leader europei concordano che “non può esserci un percorso di pace senza la partecipazione dell’Ucraina” e Donald Trump valuta di invitare al vertice Usa-Russia in Alaska il leader ucraino Volodymyr Zelensky, proseguono i bombardamenti russi. Nella notte Mosca ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla regione di Karkhiv, colpendo città e villaggi e causando anche un incendio in un asilo nido: lo ha reso noto su Facebook il Servizio statale di emergenza della regione, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, è stato attaccato il distretto di Chuguev, dove sono scoppiati almeno cinque incendi. Nell’attacco sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una ragazza di 17 anni.

Kiev ha risposto all’attacco con un raid di droni ucraini contro una raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. Un vasto incendio si è sviluppato e sono state segnalate esplosioni, lo rendono noto i media ucraini, citando i canali Telegram russi.

Raid russo sulla regione di Kharkiv

