Vertice Alaska, lo sdegno in Ucraina: nauseante e inutile

Roma, 16 agosto 2025 - Il vertice tra Trump e Putin tenutosi in Alaska ha suscitato forti critiche e indignazione da parte dei principali media ucraini, che lo vedono come un successo simbolico per la Russia e una sconfitta diplomatica per Kiev. "Nauseante. Vergognoso. Inutile", ha titolato The Kyiv Independent un editoriale durissimo sul summit, denunciando il fatto che "un dittatore coperto di sangue e criminale di guerra è stato accolto con tutti gli onori nella terra della libertà, mentre i suoi droni attaccavano le nostre città." Secondo il giornale, Trump ha "offerto a Putin un'accoglienza da re" e "ancora una volta ha fallito nel comprendere che Putin non è interessato a negoziare: "Putin prende tutto ciò che gli viene offerto - e poi prende ancora". "Putin ha vinto, Trump deluso", è il giudizio di Unian, che nota come Trump sia apparso "stanco e frustrato" dopo l'incontro, ammettendo pubblicamente che "rimangono questioni importanti irrisolte". Secondo l'agenzia, Putin ha ottenuto "due enormi vantaggi: la riabilitazione reputazionale e una potente messa in scena simbolica”. La definizione dell'Ucraina come "nazione sorella", nonostante tre anni di guerra, è stato percepito come "un insulto insopportabile" per molti ucraini.

Gli ucraini manifestano di fronte all'ambasciata statunitense a Kiev

Il Kyiv Post ha sottolineato l'ipocrisia tra il messaggio ufficiale del vertice ("Pursuing Peace") e i simboli emersi, come la felpa con la scritta Urss indossata da Lavrov, definita "un segnale sul futuro, non solo sul passato." Pur parlando di un "esercizio di ascolto" da parte di Trump, il giornale ha notato come "la sua narrazione positiva abbia mascherato un evidente sbilanciamento a favore di Putin".